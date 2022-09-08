https://ria.ru/20220908/kino-1814944204.html

Cказка для взрослых с Тильдой Суинтон вышла в российский прокат

Cказка для взрослых с Тильдой Суинтон вышла в российский прокат - РИА Новости, 08.09.2022

Cказка для взрослых с Тильдой Суинтон вышла в российский прокат

Фильм "Три тысячи лет желаний" с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой вышел в российский прокат. Лента Джорджа Миллера рассказывает о знакомстве ученой с джинном. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:00

2022-09-08T10:00

2022-09-08T10:21

тильда суинтон

идрис эльба

агата кристи (агата маллоуэн)

стамбул

ближний восток

что посмотреть

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фильм "Три тысячи лет желаний" с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой вышел в российский прокат. Лента Джорджа Миллера рассказывает о знакомстве ученой с джинном.Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале. Фильм стал первым для режиссера после выхода "Безумного Макса: Дороги ярости" в 2015 году. Миллер, который до этого снимал не только антиутопии, но и семейные картины (о поросенке Бэйбе), драмы ("Масло Лоренцо"), анимационные мелодрамы ("Делай ноги"), новым проектом подтвердил свой статус современного классика.Картина со Суинтон и Эльбой — это экранизация рассказа британской писательницы Антонии Байетт "Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз" 1994 года. Фильм можно охарактеризовать как интерпретацию арабских сказок, но не только.Главная героиня — одинокая и необщительная Алетея (Суинтон). Она сделала карьеру в области нарратологии: изучает науку повествования, то, как люди на протяжении лет рассказывают истории. Во время поездки в Стамбул в качестве сувенира она покупает лампу, а когда возвращается в отель, из нее появляется джинн (Эльба).В традициях восточных сказок он предлагает исполнить три ее желания в обмен на свободу. Но Алетея не торопится загадывать, зная, чем обычно завершаются подобные истории. И хотя ей как ученой непросто поверить в существование волшебства в современном мире, она все же просит джинна рассказать о том, как он оказался в заточении.Почти все действие фильма происходит в стамбульском гостиничном номере — том самом, где, по легенде Агата Кристи написала "Убийство в Восточном экспрессе". Герои сидят в уютных халатах и спокойным тоном разговаривают обо всем.Их медитативные беседы прерываются флэшбэками джинна. В отличие от показаной в кадре серой и сдержанной повседневности, его истории — яркие, динамичные, философские и провокационные.Они знакомят зрителя с необычными героями, колоритным Ближним Востоком, заставляют задумываться о любви, одиночестве, власти, трудности выбора.Миллер использует структуру "Тысячи и одной ночи", помещая одну историю внутрь другой, делая нарратив еще более глубоким. Таким образом, рассказ о чувствах и переживаниях, с которыми имеет дело каждый человек, становится интригующим и поучительным, но без снисхождения.

https://ria.ru/20220906/kino-1808311787.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

тильда суинтон, идрис эльба, агата кристи (агата маллоуэн), стамбул, ближний восток, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, новости культуры