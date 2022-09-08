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Cказка для взрослых с Тильдой Суинтон вышла в российский прокат - РИА Новости, 08.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220908/kino-1814944204.html
Cказка для взрослых с Тильдой Суинтон вышла в российский прокат
Cказка для взрослых с Тильдой Суинтон вышла в российский прокат - РИА Новости, 08.09.2022
Cказка для взрослых с Тильдой Суинтон вышла в российский прокат
Фильм "Три тысячи лет желаний" с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой вышел в российский прокат. Лента Джорджа Миллера рассказывает о знакомстве ученой с джинном. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:00
2022-09-08T10:21
тильда суинтон
идрис эльба
агата кристи (агата маллоуэн)
стамбул
ближний восток
что посмотреть
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фильм "Три тысячи лет желаний" с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой вышел в российский прокат. Лента Джорджа Миллера рассказывает о знакомстве ученой с джинном.Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале. Фильм стал первым для режиссера после выхода "Безумного Макса: Дороги ярости" в 2015 году. Миллер, который до этого снимал не только антиутопии, но и семейные картины (о поросенке Бэйбе), драмы ("Масло Лоренцо"), анимационные мелодрамы ("Делай ноги"), новым проектом подтвердил свой статус современного классика.Картина со Суинтон и Эльбой — это экранизация рассказа британской писательницы Антонии Байетт "Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз" 1994 года. Фильм можно охарактеризовать как интерпретацию арабских сказок, но не только.Главная героиня — одинокая и необщительная Алетея (Суинтон). Она сделала карьеру в области нарратологии: изучает науку повествования, то, как люди на протяжении лет рассказывают истории. Во время поездки в Стамбул в качестве сувенира она покупает лампу, а когда возвращается в отель, из нее появляется джинн (Эльба).В традициях восточных сказок он предлагает исполнить три ее желания в обмен на свободу. Но Алетея не торопится загадывать, зная, чем обычно завершаются подобные истории. И хотя ей как ученой непросто поверить в существование волшебства в современном мире, она все же просит джинна рассказать о том, как он оказался в заточении.Почти все действие фильма происходит в стамбульском гостиничном номере — том самом, где, по легенде Агата Кристи написала "Убийство в Восточном экспрессе". Герои сидят в уютных халатах и спокойным тоном разговаривают обо всем.Их медитативные беседы прерываются флэшбэками джинна. В отличие от показаной в кадре серой и сдержанной повседневности, его истории — яркие, динамичные, философские и провокационные.Они знакомят зрителя с необычными героями, колоритным Ближним Востоком, заставляют задумываться о любви, одиночестве, власти, трудности выбора.Миллер использует структуру "Тысячи и одной ночи", помещая одну историю внутрь другой, делая нарратив еще более глубоким. Таким образом, рассказ о чувствах и переживаниях, с которыми имеет дело каждый человек, становится интригующим и поучительным, но без снисхождения.
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тильда суинтон, идрис эльба, агата кристи (агата маллоуэн), стамбул, ближний восток, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, новости культуры
Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Агата Кристи (Агата Маллоуэн), Стамбул, Ближний Восток, что посмотреть , Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Новости культуры
10:00 08.09.2022 (обновлено: 10:21 08.09.2022)
 
Cказка для взрослых с Тильдой Суинтон вышла в российский прокат

Фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний" с Эльбой и Суинтон вышел в прокат

© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Фильм "Три тысячи лет желаний" с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой вышел в российский прокат. Лента Джорджа Миллера рассказывает о знакомстве ученой с джинном.
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале. Фильм стал первым для режиссера после выхода "Безумного Макса: Дороги ярости" в 2015 году. Миллер, который до этого снимал не только антиутопии, но и семейные картины (о поросенке Бэйбе), драмы ("Масло Лоренцо"), анимационные мелодрамы ("Делай ноги"), новым проектом подтвердил свой статус современного классика.
Картина со Суинтон и Эльбой — это экранизация рассказа британской писательницы Антонии Байетт "Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз" 1994 года. Фильм можно охарактеризовать как интерпретацию арабских сказок, но не только.
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Главная героиня — одинокая и необщительная Алетея (Суинтон). Она сделала карьеру в области нарратологии: изучает науку повествования, то, как люди на протяжении лет рассказывают истории. Во время поездки в Стамбул в качестве сувенира она покупает лампу, а когда возвращается в отель, из нее появляется джинн (Эльба).
В традициях восточных сказок он предлагает исполнить три ее желания в обмен на свободу. Но Алетея не торопится загадывать, зная, чем обычно завершаются подобные истории. И хотя ей как ученой непросто поверить в существование волшебства в современном мире, она все же просит джинна рассказать о том, как он оказался в заточении.
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
1 из 3
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Сцена из фильма "Три тысячи лет желаний"

Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
2 из 3

Сцена из фильма "Три тысячи лет желаний"

© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Фрагмент из фильма "Три тысячи лет желаний"

Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
3 из 3

Фрагмент из фильма "Три тысячи лет желаний"

© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 3
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 3

Сцена из фильма "Три тысячи лет желаний"

© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Три тысячи лет желаний"

© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Почти все действие фильма происходит в стамбульском гостиничном номере — том самом, где, по легенде Агата Кристи написала "Убийство в Восточном экспрессе". Герои сидят в уютных халатах и спокойным тоном разговаривают обо всем.
Их медитативные беседы прерываются флэшбэками джинна. В отличие от показаной в кадре серой и сдержанной повседневности, его истории — яркие, динамичные, философские и провокационные.
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Суинтон и Эльба в фильме "Три тысячи лет желаний"

Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
1 из 3

Суинтон и Эльба в фильме "Три тысячи лет желаний"

© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
2 из 3
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Сцена из фильма "Три тысячи лет желаний"

Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
3 из 3

Сцена из фильма "Три тысячи лет желаний"

© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 3

Суинтон и Эльба в фильме "Три тысячи лет желаний"

© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 3
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3

Сцена из фильма "Три тысячи лет желаний"

© Elise Lockwood / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Они знакомят зрителя с необычными героями, колоритным Ближним Востоком, заставляют задумываться о любви, одиночестве, власти, трудности выбора.
Миллер использует структуру "Тысячи и одной ночи", помещая одну историю внутрь другой, делая нарратив еще более глубоким. Таким образом, рассказ о чувствах и переживаниях, с которыми имеет дело каждый человек, становится интригующим и поучительным, но без снисхождения.
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