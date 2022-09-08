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В Киеве переименовали более 40 улиц, связанных с Россией и СССР

В Киеве переименовали более 40 улиц, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 08.09.2022

В Киеве переименовали более 40 улиц, связанных с Россией и СССР

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на пленарном заседании киевского горсовета в четверг в столице Украины переименовали более 40 улиц и площадей, названия... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:35

2022-09-08T15:35

2022-09-08T15:35

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на пленарном заседании киевского горсовета в четверг в столице Украины переименовали более 40 улиц и площадей, названия которых связаны с Россией и Советским союзом.Ранее градоначальник заявлял о намерении мэрии переименовать 95 улиц в Киеве. Будущие названия, по решению властей, "должны увековечить память про определяющие исторические события Украины, а также про известных деятелей и героев, которые прославляли Украину"."Сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Так что процесс дерусификации продолжается", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, в частности, улицу Московскую переименовали в улицу Князей Острожских.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806629953.html

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в мире, виталий кличко, россия, украина, киев