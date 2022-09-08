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Техподдержка Telegram пресекла взлом канала издания "Политнавигатор" - РИА Новости, 08.09.2022
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Техподдержка Telegram пресекла взлом канала издания "Политнавигатор"
Техподдержка Telegram пресекла взлом канала издания "Политнавигатор" - РИА Новости, 08.09.2022
Техподдержка Telegram пресекла взлом канала издания "Политнавигатор"
Техподдержка Telegram вернула контроль над каналом редакции интернет-ресурса "Политнавигатор" после его взлома, сообщил РИА Новости главред Сергей Степанов. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:09
2022-09-08T17:10
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Техподдержка Telegram вернула контроль над каналом редакции интернет-ресурса "Политнавигатор" после его взлома, сообщил РИА Новости главред Сергей Степанов.Инцидент произошел днем в четверг: по сообщению редакции, Telegram-канал взломали хакеры, связанные, по мнению журналистов, с украинскими спецслужбами."Благодаря помощи читателей, коллег и друзей "Политнавигатора" была отбита хакерская атака СБУ [Служба безопасности Украины], в результате которой на некоторое время был захвачен Telegram-канал нашего сайта", - сказал Степанов.По призыву редакции журналисты, читатели и неравнодушные коллеги массово направляли жалобы о захвате канала в администрацию Telegram, отметил он.В результате злоумышленники лишились доступа. За время, пока контроль был у хакеров, они успели дать анонс о новом проекте и один опрос."К чести службы поддержки Telegram, они среагировали на жалобы читателей и редакции оперативно", - резюмировал Степанов."Политнавигатор" – изначально украинский интернет-ресурс, работающий с 2014 года. После критики государственного переворота на Украине большинству журналистов пришлось покинуть Киев. Сейчас часть редакции базируется в Крыму. У Telegram-канала проекта около 40 тысяч подписчиков.
https://ria.ru/20220906/ukraina-1814840684.html
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в мире, технологии, служба безопасности украины, украина, киев, telegram (приложение), россия, кибербезопасность
В мире, Технологии, Служба безопасности Украины, Украина, Киев, Telegram (приложение), Россия, Кибербезопасность
17:09 08.09.2022 (обновлено: 17:10 08.09.2022)
 
Техподдержка Telegram пресекла взлом канала издания "Политнавигатор"

Главред Степанов: техподдержка Telegram вернула контроль над каналом "Политнавигатора"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Техподдержка Telegram вернула контроль над каналом редакции интернет-ресурса "Политнавигатор" после его взлома, сообщил РИА Новости главред Сергей Степанов.
Инцидент произошел днем в четверг: по сообщению редакции, Telegram-канал взломали хакеры, связанные, по мнению журналистов, с украинскими спецслужбами.
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"Благодаря помощи читателей, коллег и друзей "Политнавигатора" была отбита хакерская атака СБУ [Служба безопасности Украины], в результате которой на некоторое время был захвачен Telegram-канал нашего сайта", - сказал Степанов.
По призыву редакции журналисты, читатели и неравнодушные коллеги массово направляли жалобы о захвате канала в администрацию Telegram, отметил он.
В результате злоумышленники лишились доступа. За время, пока контроль был у хакеров, они успели дать анонс о новом проекте и один опрос.
"К чести службы поддержки Telegram, они среагировали на жалобы читателей и редакции оперативно", - резюмировал Степанов.
"Политнавигатор" – изначально украинский интернет-ресурс, работающий с 2014 года. После критики государственного переворота на Украине большинству журналистов пришлось покинуть Киев. Сейчас часть редакции базируется в Крыму. У Telegram-канала проекта около 40 тысяч подписчиков.
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