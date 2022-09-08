https://ria.ru/20220908/kiberataka-1815460898.html

Техподдержка Telegram пресекла взлом канала издания "Политнавигатор"

Техподдержка Telegram пресекла взлом канала издания "Политнавигатор" - РИА Новости, 08.09.2022

Техподдержка Telegram пресекла взлом канала издания "Политнавигатор"

Техподдержка Telegram вернула контроль над каналом редакции интернет-ресурса "Политнавигатор" после его взлома, сообщил РИА Новости главред Сергей Степанов. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:09

2022-09-08T17:09

2022-09-08T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Техподдержка Telegram вернула контроль над каналом редакции интернет-ресурса "Политнавигатор" после его взлома, сообщил РИА Новости главред Сергей Степанов.Инцидент произошел днем в четверг: по сообщению редакции, Telegram-канал взломали хакеры, связанные, по мнению журналистов, с украинскими спецслужбами."Благодаря помощи читателей, коллег и друзей "Политнавигатора" была отбита хакерская атака СБУ [Служба безопасности Украины], в результате которой на некоторое время был захвачен Telegram-канал нашего сайта", - сказал Степанов.По призыву редакции журналисты, читатели и неравнодушные коллеги массово направляли жалобы о захвате канала в администрацию Telegram, отметил он.В результате злоумышленники лишились доступа. За время, пока контроль был у хакеров, они успели дать анонс о новом проекте и один опрос."К чести службы поддержки Telegram, они среагировали на жалобы читателей и редакции оперативно", - резюмировал Степанов."Политнавигатор" – изначально украинский интернет-ресурс, работающий с 2014 года. После критики государственного переворота на Украине большинству журналистов пришлось покинуть Киев. Сейчас часть редакции базируется в Крыму. У Telegram-канала проекта около 40 тысяч подписчиков.

https://ria.ru/20220906/ukraina-1814840684.html

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в мире, технологии, служба безопасности украины, украина, киев, telegram (приложение), россия, кибербезопасность