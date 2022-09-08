https://ria.ru/20220908/kharkov-1815517770.html

В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил

В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил - РИА Новости, 08.09.2022

В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил

В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения идут бои, сообщила пресс-служба администрации региона в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:21

2022-09-08T20:21

2022-09-08T22:39

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

владимир путин

украина

донбасс

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения идут бои, сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.Как уточнило ведомство со ссылкой на слова председателя совета министров области Андрея Алексеенко, город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей.Отмечается, что местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы.Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу. При этом он опроверг информацию о переходе Балаклеи и Шевченково под контроль ВСУ.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где были созданы четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, действует бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Местным жителям стали выдавать единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815110560.html

https://ria.ru/20220905/vsu-1814594449.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

донбасс

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харьковская область, в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины, балаклея