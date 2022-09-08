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Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/kharkov-1815421951.html
Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой
Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой - РИА Новости, 08.09.2022
Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой
Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:05
2022-09-08T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
балаклея
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая.Ранее Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу, а также опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль украинских формирований."Обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая... Гуманитарные конвои не прекращают поставки (в населенные пункты - ред.)", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев Live". Он отметил, что в данный момент есть проблемы со связью с освобожденными территориями Харьковской области, но администрации работают. По его словам, информация о взятии Шевченково и Балаклеи была вброшена, чтобы посеять панику среди населения.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, балаклея, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Балаклея, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
15:05 08.09.2022 (обновлено: 15:26 08.09.2022)
 
Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой

Глава Харьковской ВГА Ганчев назвал ситуацию на линии соприкосновения контролируемой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 в Харьковской области
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая.
Ранее Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу, а также опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль украинских формирований.
"Обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая... Гуманитарные конвои не прекращают поставки (в населенные пункты - ред.)", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев Live". Он отметил, что в данный момент есть проблемы со связью с освобожденными территориями Харьковской области, но администрации работают. По его словам, информация о взятии Шевченково и Балаклеи была вброшена, чтобы посеять панику среди населения.
Военнослужащие и мирные жители в Купянске - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
09:51Специальная военная операция на Украине
Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьБалаклеяСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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