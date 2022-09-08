https://ria.ru/20220908/kharkov-1815421951.html
Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой
Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой - РИА Новости, 08.09.2022
Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой
Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:05
2022-09-08T15:05
2022-09-08T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
балаклея
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая.Ранее Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу, а также опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль украинских формирований."Обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая... Гуманитарные конвои не прекращают поставки (в населенные пункты - ред.)", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев Live". Он отметил, что в данный момент есть проблемы со связью с освобожденными территориями Харьковской области, но администрации работают. По его словам, информация о взятии Шевченково и Балаклеи была вброшена, чтобы посеять панику среди населения.
https://ria.ru/20220908/kupyansk-1815322805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, балаклея, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Балаклея, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
15:05 08.09.2022 (обновлено: 15:26 08.09.2022)
Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой
Глава Харьковской ВГА Ганчев назвал ситуацию на линии соприкосновения контролируемой