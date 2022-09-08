https://ria.ru/20220908/kharkov-1815421951.html

Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой

Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой - РИА Новости, 08.09.2022

Харьковская ВГА назвала ситуацию на линии соприкосновения контролируемой

Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:05

2022-09-08T15:05

2022-09-08T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

балаклея

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая.Ранее Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу, а также опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль украинских формирований."Обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая... Гуманитарные конвои не прекращают поставки (в населенные пункты - ред.)", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев Live". Он отметил, что в данный момент есть проблемы со связью с освобожденными территориями Харьковской области, но администрации работают. По его словам, информация о взятии Шевченково и Балаклеи была вброшена, чтобы посеять панику среди населения.

https://ria.ru/20220908/kupyansk-1815322805.html

харьковская область

балаклея

украина

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Кирилл Волков

в мире, харьковская область, балаклея, ситуация в днр и лнр, украина