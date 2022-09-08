https://ria.ru/20220908/kharkov-1815417981.html

Харьковские власти опровергли сообщения о потере Шевченково и Балаклеи

Харьковские власти опровергли сообщения о потере Шевченково и Балаклеи - РИА Новости, 08.09.2022

Харьковские власти опровергли сообщения о потере Шевченково и Балаклеи

Населенные пункты Балаклея и Шевченково в Харьковской области не взяты под контроль украинскими формированиями, сообщил глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:47

2022-09-08T14:47

2022-09-08T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

балаклея

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харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Населенные пункты Балаклея и Шевченково в Харьковской области не взяты под контроль украинскими формированиями, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев."Балаклея и Шевченково не перешли под контроль украинских формирований", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев Live". Он сказал, что украинские войска предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была пресечена."Они предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была пресечена. были подтянуты дополнительные резервы с нашей стороны. Они возвращены на свои позиции, у них только несколько населенных пунктов под контролем остаются до (н.п.) Волохов Яр. Балаклея - там героически себя проявила гвардия - смогли удержать Балаклею и даже не позволили взять ее в кольцо", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20220907/obstrely-1815118640.html

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Кирилл Волков

в мире, балаклея, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр