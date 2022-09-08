14:47 08.09.2022 (обновлено: 15:03 08.09.2022)
Харьковские власти опровергли сообщения о потере Шевченково и Балаклеи
Глава Харьковской ВГА Ганчев опроверг сообщения о взятии Украиной Шевченково и Балаклеи
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" в Харьковской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Населенные пункты Балаклея и Шевченково в Харьковской области не взяты под контроль украинскими формированиями, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Балаклея и Шевченково не перешли под контроль украинских формирований", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев Live". Он сказал, что украинские войска предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была пресечена.
"Они предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была пресечена. были подтянуты дополнительные резервы с нашей стороны. Они возвращены на свои позиции, у них только несколько населенных пунктов под контролем остаются до (н.п.) Волохов Яр. Балаклея - там героически себя проявила гвардия - смогли удержать Балаклею и даже не позволили взять ее в кольцо", - сказал Ганчев.
"Они предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была пресечена. были подтянуты дополнительные резервы с нашей стороны. Они возвращены на свои позиции, у них только несколько населенных пунктов под контролем остаются до (н.п.) Волохов Яр. Балаклея - там героически себя проявила гвардия - смогли удержать Балаклею и даже не позволили взять ее в кольцо", - сказал Ганчев.