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Харьковские власти опровергли сообщения о потере Шевченково и Балаклеи - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/kharkov-1815417981.html
Харьковские власти опровергли сообщения о потере Шевченково и Балаклеи
Харьковские власти опровергли сообщения о потере Шевченково и Балаклеи - РИА Новости, 08.09.2022
Харьковские власти опровергли сообщения о потере Шевченково и Балаклеи
Населенные пункты Балаклея и Шевченково в Харьковской области не взяты под контроль украинскими формированиями, сообщил глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:47
2022-09-08T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
балаклея
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Населенные пункты Балаклея и Шевченково в Харьковской области не взяты под контроль украинскими формированиями, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев."Балаклея и Шевченково не перешли под контроль украинских формирований", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев Live". Он сказал, что украинские войска предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была пресечена."Они предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была пресечена. были подтянуты дополнительные резервы с нашей стороны. Они возвращены на свои позиции, у них только несколько населенных пунктов под контролем остаются до (н.п.) Волохов Яр. Балаклея - там героически себя проявила гвардия - смогли удержать Балаклею и даже не позволили взять ее в кольцо", - сказал Ганчев.
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балаклея
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в мире, балаклея, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Балаклея, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:47 08.09.2022 (обновлено: 15:03 08.09.2022)
 
Харьковские власти опровергли сообщения о потере Шевченково и Балаклеи

Глава Харьковской ВГА Ганчев опроверг сообщения о взятии Украиной Шевченково и Балаклеи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Корнет в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" в Харьковской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Населенные пункты Балаклея и Шевченково в Харьковской области не взяты под контроль украинскими формированиями, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Балаклея и Шевченково не перешли под контроль украинских формирований", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев Live". Он сказал, что украинские войска предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была пресечена.

"Они предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была пресечена. были подтянуты дополнительные резервы с нашей стороны. Они возвращены на свои позиции, у них только несколько населенных пунктов под контролем остаются до (н.п.) Волохов Яр. Балаклея - там героически себя проявила гвардия - смогли удержать Балаклею и даже не позволили взять ее в кольцо", - сказал Ганчев.
Машина МЧС с доставленной из России гуманитарной помощью в Купянске - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 13:26Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБалаклеяВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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