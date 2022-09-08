07:46 08.09.2022 (обновлено: 10:31 08.09.2022)
В Италии заявили о "катастрофической" ситуации для Украины
Итальянской социолог Орсини назвал положение на фронте катастрофой для Киева, Запада и ЕС
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников, заявил в интервью телеканалу Rai 3 итальянский социолог Алессандро Орсини.
"Ситуация на Украине просто катастрофическая. <…> Украина погружается в разруху, смертей все больше. <…> И пока самой важной военной победы достигла Россия", — заявил Орсини.
Он напомнил, что еще в июле союзные силы взяли под контроль всю территорию ЛНР. Теперь же для полного освобождения Донбасса России и народным республикам осталось преодолеть только последнюю оборонительную линию украинских войск в районе Славянска и Краматорска, указал социолог.
Специалист отметил, что победа Москвы на этом участке будет "ожидаемой" и станет трагедией для Киева, так как союзные силы смогут контролировать всю территорию от Крыма до Донбасса
При этом западные СМИ искажают ситуацию на поле боя, сознательно преуменьшая российские успехи, подчеркнул Орсини.
"Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит", — заключил социолог.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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