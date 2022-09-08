https://ria.ru/20220908/katastrofa-1815302979.html

В Италии заявили о "катастрофической" ситуации для Украины

В Италии заявили о "катастрофической" ситуации для Украины - РИА Новости, 08.09.2022

В Италии заявили о "катастрофической" ситуации для Украины

На Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников, заявил в интервью телеканалу Rai 3 итальянский социолог Алессандро Орсини. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:46

2022-09-08T07:46

2022-09-08T10:31

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников, заявил в интервью телеканалу Rai 3 итальянский социолог Алессандро Орсини.Он напомнил, что еще в июле союзные силы взяли под контроль всю территорию ЛНР. Теперь же для полного освобождения Донбасса России и народным республикам осталось преодолеть только последнюю оборонительную линию украинских войск в районе Славянска и Краматорска, указал социолог.Специалист отметил, что победа Москвы на этом участке будет "ожидаемой" и станет трагедией для Киева, так как союзные силы смогут контролировать всю территорию от Крыма до ДонбассаПри этом западные СМИ искажают ситуацию на поле боя, сознательно преуменьшая российские успехи, подчеркнул Орсини.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html

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