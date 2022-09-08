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В Италии заявили о "катастрофической" ситуации для Украины - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/katastrofa-1815302979.html
В Италии заявили о "катастрофической" ситуации для Украины
В Италии заявили о "катастрофической" ситуации для Украины - РИА Новости, 08.09.2022
В Италии заявили о "катастрофической" ситуации для Украины
На Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников, заявил в интервью телеканалу Rai 3 итальянский социолог Алессандро Орсини. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:46
2022-09-08T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
киев
евросоюз
лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников, заявил в интервью телеканалу Rai 3 итальянский социолог Алессандро Орсини.Он напомнил, что еще в июле союзные силы взяли под контроль всю территорию ЛНР. Теперь же для полного освобождения Донбасса России и народным республикам осталось преодолеть только последнюю оборонительную линию украинских войск в районе Славянска и Краматорска, указал социолог.Специалист отметил, что победа Москвы на этом участке будет "ожидаемой" и станет трагедией для Киева, так как союзные силы смогут контролировать всю территорию от Крыма до ДонбассаПри этом западные СМИ искажают ситуацию на поле боя, сознательно преуменьшая российские успехи, подчеркнул Орсини.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донбасс, киев, евросоюз, лнр, ситуация в днр и лнр, днр, италия, алессандро орсини
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Киев, Евросоюз, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, ДНР, Италия, Алессандро Орсини
07:46 08.09.2022 (обновлено: 10:31 08.09.2022)
 
В Италии заявили о "катастрофической" ситуации для Украины

Итальянской социолог Орсини назвал положение на фронте катастрофой для Киева, Запада и ЕС

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников, заявил в интервью телеканалу Rai 3 итальянский социолог Алессандро Орсини.

"Ситуация на Украине просто катастрофическая. <…> Украина погружается в разруху, смертей все больше. <…> И пока самой важной военной победы достигла Россия", — заявил Орсини.

Он напомнил, что еще в июле союзные силы взяли под контроль всю территорию ЛНР. Теперь же для полного освобождения Донбасса России и народным республикам осталось преодолеть только последнюю оборонительную линию украинских войск в районе Славянска и Краматорска, указал социолог.
Специалист отметил, что победа Москвы на этом участке будет "ожидаемой" и станет трагедией для Киева, так как союзные силы смогут контролировать всю территорию от Крыма до Донбасса
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
При этом западные СМИ искажают ситуацию на поле боя, сознательно преуменьшая российские успехи, подчеркнул Орсини.
"Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит", — заключил социолог.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассКиевЕвросоюзЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДНРИталияАлессандро Орсини
 
 
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