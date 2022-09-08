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Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III - РИА Новости, 08.09.2022
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Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III
Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III - РИА Новости, 08.09.2022
Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III
Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III, сообщает агентство Press Association. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:37
2022-09-08T21:37
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III, сообщает агентство Press Association."Резиденция Чарльза подтвердила, что Чарльз будет известен как король Карл III", - говорится в сообщении агентства в Twitter.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии днем в четверг в возрасте 96 лет.
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в мире, умерла королева елизавета ii, елизавета ii, великобритания, шотландия
В мире, Умерла Королева Елизавета II, Елизавета II, Великобритания, Шотландия
21:37 08.09.2022
 
Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III

Резиденция Чарльза подтвердила, что он будет известен как король Карл III

© Prakash SinghБританский принц Чарльз
Британский принц Чарльз
© Prakash Singh
Британский принц Чарльз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III, сообщает агентство Press Association.
"Резиденция Чарльза подтвердила, что Чарльз будет известен как король Карл III", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии днем в четверг в возрасте 96 лет.
Королева Великобритании Елизавета II в Георгиевском зале Виндзорского замка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:39
Биография королевы Великобритании Елизаветы II
 
В миреУмерла Королева Елизавета IIЕлизавета IIВеликобританияШотландия
 
 
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