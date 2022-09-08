https://ria.ru/20220908/karl-1815532543.html
Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III
Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III - РИА Новости, 08.09.2022
Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III
Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III, сообщает агентство Press Association. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:37
2022-09-08T21:37
2022-09-08T21:37
в мире
умерла королева елизавета ii
елизавета ii
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III, сообщает агентство Press Association."Резиденция Чарльза подтвердила, что Чарльз будет известен как король Карл III", - говорится в сообщении агентства в Twitter.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии днем в четверг в возрасте 96 лет.
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в мире, умерла королева елизавета ii, елизавета ii, великобритания, шотландия
В мире, Умерла Королева Елизавета II, Елизавета II, Великобритания, Шотландия
Резиденция Чарльза подтвердила, что он станет королем Карлом III
Резиденция Чарльза подтвердила, что он будет известен как король Карл III