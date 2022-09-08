https://ria.ru/20220908/iznasilovanie-1815374635.html
На Урале экс-полицейского осудили на 16 лет колонии за изнасилование
На Урале экс-полицейского осудили на 16 лет колонии за изнасилование - РИА Новости, 08.09.2022
На Урале экс-полицейского осудили на 16 лет колонии за изнасилование
Бывший сотрудник полиции приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки в Свердловской области, сообщает... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:33
2022-09-08T12:33
2022-09-08T12:33
происшествия
валерий горелых
урал
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Бывший сотрудник полиции приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным следствия, вечером 25 сентября 2021 года участковый полиции и неоднократно судимый, в том числе за убийство, помощник машиниста экскаватора заманили 12-летнюю девочку в квартиру в Первоуральске и совершили в отношении нее сексуальные преступления. Обоим мужчинам было предъявлено обвинение в изнасиловании малолетней, иных действиях сексуального характера в отношении малолетней и угрозе убийством."Приговором суда бывшему участковому полиции назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сообщнику – в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.Как уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, участковый был незамедлительно уволен из органов внутренних дел. Также шесть руководящих сотрудников разного уровня за упущения в работе с личным составом привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: одному объявлен выговор, другим – неполное служебное соответствие, что является самым суровым дисциплинарным наказанием в полиции, за исключением увольнения.
https://ria.ru/20220907/iznasilovaniya-1815248873.html
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происшествия, валерий горелых, урал, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Валерий Горелых, Урал, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На Урале экс-полицейского осудили на 16 лет колонии за изнасилование
На Урале экс-полицейского приговорили к 16 годам колонии за изнасилование девочки