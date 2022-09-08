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Пушков обратился к "готовой воевать" с Россией Польше - РИА Новости, 08.09.2022
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Пушков обратился к "готовой воевать" с Россией Польше
Пушков обратился к "готовой воевать" с Россией Польше - РИА Новости, 08.09.2022
Пушков обратился к "готовой воевать" с Россией Польше
Представителям польских властей стоит подучить историю, прежде чем пытаться "готовиться к войне" с Россией, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T04:28
2022-09-08T09:24
алексей пушков
россия
польша
варшава
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей андреев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Представителям польских властей стоит подучить историю, прежде чем пытаться "готовиться к войне" с Россией, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.В четверг замминистра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что Варшава и Москва в ближайшие три-десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. Из-за этого военное ведомство восточноевропейского государства начало самое амбициозное перевооружение в истории страны.Ранее в Варшаве заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время они активно закупают боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.Как заявлял посол в Польше Сергей Андреев, Москва не собирается нападать на Варшаву и не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать ее безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что польские власти занимают в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html
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алексей пушков, россия, польша, варшава, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей андреев
Алексей Пушков, Россия, Польша, Варшава, В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Андреев
04:28 08.09.2022 (обновлено: 09:24 08.09.2022)
 
Пушков обратился к "готовой воевать" с Россией Польше

Сенатор Пушков усомнился в знании истории готовых воевать с Россией властей Польши

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Представителям польских властей стоит подучить историю, прежде чем пытаться "готовиться к войне" с Россией, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
"Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту", — заявил Пушков.
В четверг замминистра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что Варшава и Москва в ближайшие три-десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. Из-за этого военное ведомство восточноевропейского государства начало самое амбициозное перевооружение в истории страны.
Ранее в Варшаве заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время они активно закупают боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.
Как заявлял посол в Польше Сергей Андреев, Москва не собирается нападать на Варшаву и не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать ее безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что польские власти занимают в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
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