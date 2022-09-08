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Пушков обратился к "готовой воевать" с Россией Польше

Пушков обратился к "готовой воевать" с Россией Польше - РИА Новости, 08.09.2022

Пушков обратился к "готовой воевать" с Россией Польше

Представителям польских властей стоит подучить историю, прежде чем пытаться "готовиться к войне" с Россией, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T04:28

2022-09-08T04:28

2022-09-08T09:24

алексей пушков

россия

польша

варшава

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей андреев

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Представителям польских властей стоит подучить историю, прежде чем пытаться "готовиться к войне" с Россией, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.В четверг замминистра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что Варшава и Москва в ближайшие три-десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. Из-за этого военное ведомство восточноевропейского государства начало самое амбициозное перевооружение в истории страны.Ранее в Варшаве заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время они активно закупают боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.Как заявлял посол в Польше Сергей Андреев, Москва не собирается нападать на Варшаву и не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать ее безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что польские власти занимают в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".

https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

россия

польша

варшава

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алексей пушков, россия, польша, варшава, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей андреев