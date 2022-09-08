https://ria.ru/20220908/iran-1815451239.html
Весь персонал покинул посольство Ирана в Албании, пишут СМИ
Весь персонал покинул посольство Ирана в Албании, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022
Весь персонал покинул посольство Ирана в Албании, пишут СМИ
Весь персонал посольства Ирана в Албании покинул здание дипмиссии после разрыва дипломатических отношений между двумя странами, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:41
2022-09-08T16:41
2022-09-08T16:47
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Весь персонал посольства Ирана в Албании покинул здание дипмиссии после разрыва дипломатических отношений между двумя странами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Албания ранее обвинила Иран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг и в среду разорвала дипломатические отношения с исламской республикой, дав иранским дипломатам сутки на то, чтобы покинуть страну. МИД Ирана осудил решение Албании, назвав его недальновидным, а также заявил о необоснованности обвинений в кибератаках и заранее подготовленном плане Тираны и третьих стран против Тегерана."Последние два автомобиля посольства, в которых было примерно десять пассажиров, покинули комплекс в четверг около полудня после множества перемещений внутри здания ночью", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20220907/kiberataka-1815136993.html
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в мире, иран, албания, мид ирана
В мире, Иран, Албания, МИД Ирана
16:41 08.09.2022 (обновлено: 16:47 08.09.2022)
Весь персонал покинул посольство Ирана в Албании, пишут СМИ
Associated Press: персонал покинул посольство Ирана в Албании после разрыва дипотношений