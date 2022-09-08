https://ria.ru/20220908/iphone-1815453848.html

В России продажи нового iPhone на старте будут вялыми, считает эксперт

В России продажи нового iPhone на старте будут вялыми, считает эксперт - РИА Новости, 08.09.2022

В России продажи нового iPhone на старте будут вялыми, считает эксперт

Новая модель iPhone не будет пользоваться таким спросом, как в предыдущие годы, старт продаж в российских магазинах будет вялым, поделился мнением с РИА Новости РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:47

2022-09-08T16:47

2022-09-08T16:51

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денис мантуров

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новая модель iPhone не будет пользоваться таким спросом, как в предыдущие годы, старт продаж в российских магазинах будет вялым, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" Александр Сиволобов.Накануне Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября. Ранее в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сказал РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту."В российской рознице, скорее всего, iPhone 14 появится в течение месяца – в октябре. Однако я не ожидаю такого же высокого градуса ажиотажа, как в прошлые годы. За последние шесть месяцев американский производитель потерял ощутимую долю на российском рынке... Большинство перейдет на китайские смартфоны. Поэтому я ожидаю вялого старта продаж в российских магазинах", - прогнозирует Сиволобов.По его мнению, iPhone 13 и iPhone 12 по-прежнему остаются "отличными и современными" мобильными аппаратами. Сиволобов подчеркнул, что если и менять модель на новую, "то лучше подождать еще год", особенно если на смартфоне еще сохранились приложения "Сбербанка", "Альфа-банка" или другой "санкционной организации".Apple остановила поставки своей продукции еще в марте. Власти РФ разрешили на текущий год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, в него вошла и продукция Apple.

https://ria.ru/20220518/iphone-1789205359.html

https://ria.ru/20220908/iphone-1815369854.html

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экономика, технологии, денис мантуров, россия, apple, apple iphone