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В России продажи нового iPhone на старте будут вялыми, считает эксперт - РИА Новости, 08.09.2022
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В России продажи нового iPhone на старте будут вялыми, считает эксперт
В России продажи нового iPhone на старте будут вялыми, считает эксперт - РИА Новости, 08.09.2022
В России продажи нового iPhone на старте будут вялыми, считает эксперт
Новая модель iPhone не будет пользоваться таким спросом, как в предыдущие годы, старт продаж в российских магазинах будет вялым, поделился мнением с РИА Новости РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:47
2022-09-08T16:51
экономика
технологии
денис мантуров
россия
apple
apple iphone
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новая модель iPhone не будет пользоваться таким спросом, как в предыдущие годы, старт продаж в российских магазинах будет вялым, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" Александр Сиволобов.Накануне Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября. Ранее в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сказал РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту."В российской рознице, скорее всего, iPhone 14 появится в течение месяца – в октябре. Однако я не ожидаю такого же высокого градуса ажиотажа, как в прошлые годы. За последние шесть месяцев американский производитель потерял ощутимую долю на российском рынке... Большинство перейдет на китайские смартфоны. Поэтому я ожидаю вялого старта продаж в российских магазинах", - прогнозирует Сиволобов.По его мнению, iPhone 13 и iPhone 12 по-прежнему остаются "отличными и современными" мобильными аппаратами. Сиволобов подчеркнул, что если и менять модель на новую, "то лучше подождать еще год", особенно если на смартфоне еще сохранились приложения "Сбербанка", "Альфа-банка" или другой "санкционной организации".Apple остановила поставки своей продукции еще в марте. Власти РФ разрешили на текущий год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, в него вошла и продукция Apple.
https://ria.ru/20220518/iphone-1789205359.html
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экономика, технологии, денис мантуров, россия, apple, apple iphone
Экономика, Технологии, Денис Мантуров, Россия, Apple, Apple iPhone
16:47 08.09.2022 (обновлено: 16:51 08.09.2022)
 
В России продажи нового iPhone на старте будут вялыми, считает эксперт

Эксперт Сиволобов: продажи нового iPhone в России на старте будут вялыми

© AP Photo / Jeff ChiuНовые iPhone 14 на презентации в штаб-квартире Apple
Новые iPhone 14 на презентации в штаб-квартире Apple - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Jeff Chiu
Новые iPhone 14 на презентации в штаб-квартире Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новая модель iPhone не будет пользоваться таким спросом, как в предыдущие годы, старт продаж в российских магазинах будет вялым, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" Александр Сиволобов.
Накануне Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября. Ранее в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сказал РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.
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"В российской рознице, скорее всего, iPhone 14 появится в течение месяца – в октябре. Однако я не ожидаю такого же высокого градуса ажиотажа, как в прошлые годы. За последние шесть месяцев американский производитель потерял ощутимую долю на российском рынке... Большинство перейдет на китайские смартфоны. Поэтому я ожидаю вялого старта продаж в российских магазинах", - прогнозирует Сиволобов.
По его мнению, iPhone 13 и iPhone 12 по-прежнему остаются "отличными и современными" мобильными аппаратами. Сиволобов подчеркнул, что если и менять модель на новую, "то лучше подождать еще год", особенно если на смартфоне еще сохранились приложения "Сбербанка", "Альфа-банка" или другой "санкционной организации".
Apple остановила поставки своей продукции еще в марте. Власти РФ разрешили на текущий год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, в него вошла и продукция Apple.
Презентация iPhone 14
12:25
В видеопрезентации iPhone 14 от Apple заметили необычную деталь
 
ЭкономикаТехнологииДенис МантуровРоссияAppleApple iPhone
 
 
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