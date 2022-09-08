16:47 08.09.2022 (обновлено: 16:51 08.09.2022)
В России продажи нового iPhone на старте будут вялыми, считает эксперт
Эксперт Сиволобов: продажи нового iPhone в России на старте будут вялыми
© AP Photo / Jeff ChiuНовые iPhone 14 на презентации в штаб-квартире Apple
© AP Photo / Jeff Chiu
Новые iPhone 14 на презентации в штаб-квартире Apple. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новая модель iPhone не будет пользоваться таким спросом, как в предыдущие годы, старт продаж в российских магазинах будет вялым, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" Александр Сиволобов.
Накануне Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября. Ранее в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сказал РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.
"В российской рознице, скорее всего, iPhone 14 появится в течение месяца – в октябре. Однако я не ожидаю такого же высокого градуса ажиотажа, как в прошлые годы. За последние шесть месяцев американский производитель потерял ощутимую долю на российском рынке... Большинство перейдет на китайские смартфоны. Поэтому я ожидаю вялого старта продаж в российских магазинах", - прогнозирует Сиволобов.
По его мнению, iPhone 13 и iPhone 12 по-прежнему остаются "отличными и современными" мобильными аппаратами. Сиволобов подчеркнул, что если и менять модель на новую, "то лучше подождать еще год", особенно если на смартфоне еще сохранились приложения "Сбербанка", "Альфа-банка" или другой "санкционной организации".
Apple остановила поставки своей продукции еще в марте. Власти РФ разрешили на текущий год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, в него вошла и продукция Apple.