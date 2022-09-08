https://ria.ru/20220908/himars-1815405159.html
Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS
Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.09.2022
Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS
Средства ПВО России сбили за сутки 13 украинских беспилотников, 19 снарядов HIMARS, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:58
2022-09-08T13:58
2022-09-08T16:57
харьковская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за сутки 13 украинских беспилотников, 19 снарядов HIMARS, сообщило в четверг Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червоноселовка, Очеретоватое и Александровка в Запорожской области, Владимировка, ж/д станции Мандрыкино, Кирилловка и Новоандреевка в Донецкой народной республике, Любимовка, Крещеновка, Кирово и Томина Балка в Херсонской области, Алисовка Харьковской области, Сеньковка Черниговской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе Раковки Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 - HIMARS в районах Новой Каховки, Молодежного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и 3 реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" - в районе Антоновки Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Харьковская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:58 08.09.2022 (обновлено: 16:57 08.09.2022)
Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS
Российские ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской и Харьковской областях