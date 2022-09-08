https://ria.ru/20220908/himars-1815405159.html

Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS

Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.09.2022

Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS

Средства ПВО России сбили за сутки 13 украинских беспилотников, 19 снарядов HIMARS, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:58

2022-09-08T13:58

2022-09-08T16:57

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за сутки 13 украинских беспилотников, 19 снарядов HIMARS, сообщило в четверг Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червоноселовка, Очеретоватое и Александровка в Запорожской области, Владимировка, ж/д станции Мандрыкино, Кирилловка и Новоандреевка в Донецкой народной республике, Любимовка, Крещеновка, Кирово и Томина Балка в Херсонской области, Алисовка Харьковской области, Сеньковка Черниговской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе Раковки Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 - HIMARS в районах Новой Каховки, Молодежного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и 3 реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" - в районе Антоновки Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.

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Екатерина Зайцева

харьковская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф