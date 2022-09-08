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Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.09.2022
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Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS
Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.09.2022
Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS
Средства ПВО России сбили за сутки 13 украинских беспилотников, 19 снарядов HIMARS, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:58
2022-09-08T16:57
харьковская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за сутки 13 украинских беспилотников, 19 снарядов HIMARS, сообщило в четверг Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червоноселовка, Очеретоватое и Александровка в Запорожской области, Владимировка, ж/д станции Мандрыкино, Кирилловка и Новоандреевка в Донецкой народной республике, Любимовка, Крещеновка, Кирово и Томина Балка в Херсонской области, Алисовка Харьковской области, Сеньковка Черниговской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе Раковки Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 - HIMARS в районах Новой Каховки, Молодежного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и 3 реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" - в районе Антоновки Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
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харьковская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Харьковская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:58 08.09.2022 (обновлено: 16:57 08.09.2022)
 
Российские ПВО перехватили 16 украинских снарядов HIMARS

Российские ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской и Харьковской областях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за сутки 13 украинских беспилотников, 19 снарядов HIMARS, сообщило в четверг Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червоноселовка, Очеретоватое и Александровка в Запорожской области, Владимировка, ж/д станции Мандрыкино, Кирилловка и Новоандреевка в Донецкой народной республике, Любимовка, Крещеновка, Кирово и Томина Балка в Херсонской области, Алисовка Харьковской области, Сеньковка Черниговской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе Раковки Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 - HIMARS в районах Новой Каховки, Молодежного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и 3 реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" - в районе Антоновки Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
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Харьковская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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