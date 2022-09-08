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Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/hellfire-1815380648.html
Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire
Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire - РИА Новости, 08.09.2022
Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire
Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, говорится в сообщении правительства страны. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:49
2022-09-08T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
норвегия
украина
киев
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, говорится в сообщении правительства страны."Пожертвование (Норвегии) включает около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения. Украина также получит приборы ночного видения из запасов вооруженных сил", - указывается в релизе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815346555.html
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в мире, норвегия, украина, киев, сергей лавров, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Норвегия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Россия, НАТО
12:49 08.09.2022 (обновлено: 13:02 08.09.2022)
 
Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire

Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения

© Flickr / James EmeryРакеты Hellfire
Ракеты Hellfire - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Flickr / James Emery
Ракеты Hellfire. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, говорится в сообщении правительства страны.
"Пожертвование (Норвегии) включает около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения. Украина также получит приборы ночного видения из запасов вооруженных сил", - указывается в релизе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНорвегияУкраинаКиевСергей ЛавровРоссияНАТО
 
 
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