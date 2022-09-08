https://ria.ru/20220908/hellfire-1815380648.html

Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire

Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire - РИА Новости, 08.09.2022

Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire

Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, говорится в сообщении правительства страны. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:49

2022-09-08T12:49

2022-09-08T13:02

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, говорится в сообщении правительства страны."Пожертвование (Норвегии) включает около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения. Украина также получит приборы ночного видения из запасов вооруженных сил", - указывается в релизе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220908/ukraina-1815346555.html

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в мире, норвегия, украина, киев, сергей лавров, россия, нато