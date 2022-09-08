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Генсек ООН выразил поддержку Елизавете II после ухудшения ее здоровья
Генсек ООН выразил поддержку Елизавете II после ухудшения ее здоровья - РИА Новости, 08.09.2022
Генсек ООН выразил поддержку Елизавете II после ухудшения ее здоровья
Мысли генсека ООН Антониу Гутерреша с королевой Елизаветой II, ее семьей и народом Великобритании, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:18
2022-09-08T19:18
2022-09-08T19:24
в мире
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великобритания
оон
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
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ООН, 8 сен – РИА Новости. Мысли генсека ООН Антониу Гутерреша с королевой Елизаветой II, ее семьей и народом Великобритании, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Мы все следим за развивающейся ситуацией в Великобритании. Я просто хочу сказать, что мысли генсека ООН с королевой, ее семьей и народом Великобритании сейчас", - сказал Дюжаррик.
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в мире, елизавета ii, великобритания, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик
В мире, Елизавета II, Великобритания, ООН, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик
19:18 08.09.2022 (обновлено: 19:24 08.09.2022)
Генсек ООН выразил поддержку Елизавете II после ухудшения ее здоровья
Офис Гутерреша: мысли генсека ООН с королевой и народом Великобритании