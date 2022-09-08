https://ria.ru/20220908/guterresh-1815503116.html

Генсек ООН выразил поддержку Елизавете II после ухудшения ее здоровья

Генсек ООН выразил поддержку Елизавете II после ухудшения ее здоровья - РИА Новости, 08.09.2022

Генсек ООН выразил поддержку Елизавете II после ухудшения ее здоровья

Мысли генсека ООН Антониу Гутерреша с королевой Елизаветой II, ее семьей и народом Великобритании, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:18

2022-09-08T19:18

2022-09-08T19:24

в мире

елизавета ii

великобритания

оон

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Мысли генсека ООН Антониу Гутерреша с королевой Елизаветой II, ее семьей и народом Великобритании, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Мы все следим за развивающейся ситуацией в Великобритании. Я просто хочу сказать, что мысли генсека ООН с королевой, ее семьей и народом Великобритании сейчас", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20220908/garri-1815495755.html

великобритания

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в мире, елизавета ii, великобритания, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик