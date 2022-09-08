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В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала
В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала - РИА Новости, 08.09.2022
В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала
На пляже Навагио (или Навайо), расположенном на греческом острове Закинф, после землетрясения обрушилась скала, передает телеканал Skai. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:33
2022-09-08T19:33
туризм
туризм
новости - туризм
закинф (остров)
греция
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АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. На пляже Навагио (или Навайо), расположенном на греческом острове Закинф, после землетрясения обрушилась скала, передает телеканал Skai.Доступ к месту происшествия сейчас закрыт и для отдыхающих, и для морских судов сообщает Greek Reporter.Колебание земной коры магнитудой 5,3 балла произошло утром 8 сентября возле греческого острова Кефалония, примерно в 70 километрах от Закинфа. Через несколько часов от горного массива на побережье откололась часть скалы. Оползень перекрыл пляж, пострадавших нет.В 2018 году произошло обрушение скалы на обычно безлюдную часть пляжа, тогда пострадали семь человек.
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закинф (остров)
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туризм, новости - туризм, закинф (остров), греция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Закинф (остров), Греция
19:33 08.09.2022
 
В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала

В Греции на острове Закинф после землетрясения на пляже Навагио обрушилась скала

CC0 / kristijan_meh / ЗакинфПляж Навайо на острове Закинф, Греция
Пляж Навайо на острове Закинф, Греция - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
CC0 / kristijan_meh / Закинф
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АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. На пляже Навагио (или Навайо), расположенном на греческом острове Закинф, после землетрясения обрушилась скала, передает телеканал Skai.
Доступ к месту происшествия сейчас закрыт и для отдыхающих, и для морских судов сообщает Greek Reporter.
Колебание земной коры магнитудой 5,3 балла произошло утром 8 сентября возле греческого острова Кефалония, примерно в 70 километрах от Закинфа. Через несколько часов от горного массива на побережье откололась часть скалы. Оползень перекрыл пляж, пострадавших нет.
В 2018 году произошло обрушение скалы на обычно безлюдную часть пляжа, тогда пострадали семь человек.
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