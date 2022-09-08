https://ria.ru/20220908/gretsiya-1815495878.html
В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала
В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала - РИА Новости, 08.09.2022
В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала
На пляже Навагио (или Навайо), расположенном на греческом острове Закинф, после землетрясения обрушилась скала, передает телеканал Skai. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:33
2022-09-08T19:33
2022-09-08T19:33
туризм
туризм
новости - туризм
закинф (остров)
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/63/1536956382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f450768a739fb527198ca6c35a3cd0bc.jpg
АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. На пляже Навагио (или Навайо), расположенном на греческом острове Закинф, после землетрясения обрушилась скала, передает телеканал Skai.Доступ к месту происшествия сейчас закрыт и для отдыхающих, и для морских судов сообщает Greek Reporter.Колебание земной коры магнитудой 5,3 балла произошло утром 8 сентября возле греческого острова Кефалония, примерно в 70 километрах от Закинфа. Через несколько часов от горного массива на побережье откололась часть скалы. Оползень перекрыл пляж, пострадавших нет.В 2018 году произошло обрушение скалы на обычно безлюдную часть пляжа, тогда пострадали семь человек.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
закинф (остров)
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/63/1536956382_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f02db6458684c18079f871c91d9d201e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, закинф (остров), греция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Закинф (остров), Греция
В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала
В Греции на острове Закинф после землетрясения на пляже Навагио обрушилась скала
АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. На пляже Навагио (или Навайо), расположенном на греческом острове Закинф, после землетрясения обрушилась скала, передает телеканал Skai.
Доступ к месту происшествия сейчас закрыт и для отдыхающих, и для морских судов сообщает
Greek Reporter.
Колебание земной коры магнитудой 5,3 балла произошло утром 8 сентября возле греческого острова Кефалония, примерно в 70 километрах от Закинфа. Через несколько часов от горного массива на побережье откололась часть скалы. Оползень перекрыл пляж, пострадавших нет.
В 2018 году произошло обрушение скалы на обычно безлюдную часть пляжа, тогда пострадали семь человек.