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В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала

В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала - РИА Новости, 08.09.2022

В Греции на всемирно известном пляже обрушилась скала

На пляже Навагио (или Навайо), расположенном на греческом острове Закинф, после землетрясения обрушилась скала, передает телеканал Skai. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:33

2022-09-08T19:33

2022-09-08T19:33

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закинф (остров)

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АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. На пляже Навагио (или Навайо), расположенном на греческом острове Закинф, после землетрясения обрушилась скала, передает телеканал Skai.Доступ к месту происшествия сейчас закрыт и для отдыхающих, и для морских судов сообщает Greek Reporter.Колебание земной коры магнитудой 5,3 балла произошло утром 8 сентября возле греческого острова Кефалония, примерно в 70 километрах от Закинфа. Через несколько часов от горного массива на побережье откололась часть скалы. Оползень перекрыл пляж, пострадавших нет.В 2018 году произошло обрушение скалы на обычно безлюдную часть пляжа, тогда пострадали семь человек.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

закинф (остров)

греция

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, закинф (остров), греция