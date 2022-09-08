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Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов - РИА Новости, 08.09.2022
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Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов
Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов - РИА Новости, 08.09.2022
Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов
Географ Анна Михайлова из Удмуртии, которая на всероссийском экологическом форуме попросила президента России Владимира Путина о помощи с организацией... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:09
2022-09-08T13:09
удмуртская республика
россия
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
александр бречалов
общество
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Географ Анна Михайлова из Удмуртии, которая на всероссийском экологическом форуме попросила президента России Владимира Путина о помощи с организацией сертифицирования волонтеров-экологов, выиграла грант и намерена обучать экопросветителей, сообщил глава региона Александр Бречалов.На всероссийском экологическом форуме Михайлова рассказала, что из-за изменения закона об образовании из школ исключили экоуроки, которые вели волонтеры-экопросветители, из-за того, что их негде сертифицировать и повышать их квалификацию. Педагог попросила Путина помощь с организацией работы. Глава государства обещал поддержать ее предложение."О своих новых проектах на Всероссийском экологическом форуме, который проходит в эти дни на Камчатке, Аня рассказала Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Она выиграла грант и планирует обучать волонтеров-экопросветителей", - сообщил Бречалов.
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россия, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, александр бречалов, общество
Удмуртская Республика, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Владимир Путин, Александр Бречалов, Общество
13:09 08.09.2022
 
Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов

Географ из Удмуртии, задавшая вопрос Путину, выиграла грант для обучения экологов

© Фото : brechalov/TelegramГеограф Анна Михайлова из Удмуртии во время общения с Владимиром Путиным на всероссийском экологическом форуме
Географ Анна Михайлова из Удмуртии во время общения с Владимиром Путиным на всероссийском экологическом форуме - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : brechalov/Telegram
Географ Анна Михайлова из Удмуртии во время общения с Владимиром Путиным на всероссийском экологическом форуме
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Географ Анна Михайлова из Удмуртии, которая на всероссийском экологическом форуме попросила президента России Владимира Путина о помощи с организацией сертифицирования волонтеров-экологов, выиграла грант и намерена обучать экопросветителей, сообщил глава региона Александр Бречалов.
На всероссийском экологическом форуме Михайлова рассказала, что из-за изменения закона об образовании из школ исключили экоуроки, которые вели волонтеры-экопросветители, из-за того, что их негде сертифицировать и повышать их квалификацию. Педагог попросила Путина помощь с организацией работы. Глава государства обещал поддержать ее предложение.
"О своих новых проектах на Всероссийском экологическом форуме, который проходит в эти дни на Камчатке, Аня рассказала Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Она выиграла грант и планирует обучать волонтеров-экопросветителей", - сообщил Бречалов.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит открытый урок на тему Экология в одной из школ Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 10:00
Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке
 
Удмуртская РеспубликаРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)Владимир ПутинАлександр БречаловОбщество
 
 
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