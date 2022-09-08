https://ria.ru/20220908/grant-1815389879.html
Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов
Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов - РИА Новости, 08.09.2022
Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов
Географ Анна Михайлова из Удмуртии, которая на всероссийском экологическом форуме попросила президента России Владимира Путина о помощи с организацией... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:09
2022-09-08T13:09
2022-09-08T13:09
удмуртская республика
россия
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
александр бречалов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815389168_0:0:2536:1428_1920x0_80_0_0_43e71c3eec70cfbb25ea43b069b27c28.jpg
УФА, 8 сен – РИА Новости. Географ Анна Михайлова из Удмуртии, которая на всероссийском экологическом форуме попросила президента России Владимира Путина о помощи с организацией сертифицирования волонтеров-экологов, выиграла грант и намерена обучать экопросветителей, сообщил глава региона Александр Бречалов.На всероссийском экологическом форуме Михайлова рассказала, что из-за изменения закона об образовании из школ исключили экоуроки, которые вели волонтеры-экопросветители, из-за того, что их негде сертифицировать и повышать их квалификацию. Педагог попросила Путина помощь с организацией работы. Глава государства обещал поддержать ее предложение."О своих новых проектах на Всероссийском экологическом форуме, который проходит в эти дни на Камчатке, Аня рассказала Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Она выиграла грант и планирует обучать волонтеров-экопросветителей", - сообщил Бречалов.
https://ria.ru/20220903/ekologiya-1814064945.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815389168_593:0:2497:1428_1920x0_80_0_0_a85cd4d46b99d2d0a355a03ffa4afdc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, александр бречалов, общество
Удмуртская Республика, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Владимир Путин, Александр Бречалов, Общество
Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов
Географ из Удмуртии, задавшая вопрос Путину, выиграла грант для обучения экологов
УФА, 8 сен – РИА Новости. Географ Анна Михайлова из Удмуртии, которая на всероссийском экологическом форуме попросила президента России Владимира Путина о помощи с организацией сертифицирования волонтеров-экологов, выиграла грант и намерена обучать экопросветителей, сообщил глава региона Александр Бречалов.
На всероссийском экологическом форуме Михайлова рассказала, что из-за изменения закона об образовании из школ исключили экоуроки, которые вели волонтеры-экопросветители, из-за того, что их негде сертифицировать и повышать их квалификацию. Педагог попросила Путина помощь с организацией работы. Глава государства обещал поддержать ее предложение.
"О своих новых проектах на Всероссийском экологическом форуме, который проходит в эти дни на Камчатке, Аня рассказала Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Она выиграла грант и планирует обучать волонтеров-экопросветителей", - сообщил Бречалов.