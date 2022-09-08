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Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов

Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов - РИА Новости, 08.09.2022

Географ из Удмуртии выиграла грант для обучения волонтеров-экологов

Географ Анна Михайлова из Удмуртии, которая на всероссийском экологическом форуме попросила президента России Владимира Путина о помощи с организацией... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:09

2022-09-08T13:09

2022-09-08T13:09

удмуртская республика

россия

удмуртская республика (удмуртия)

владимир путин

александр бречалов

общество

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УФА, 8 сен – РИА Новости. Географ Анна Михайлова из Удмуртии, которая на всероссийском экологическом форуме попросила президента России Владимира Путина о помощи с организацией сертифицирования волонтеров-экологов, выиграла грант и намерена обучать экопросветителей, сообщил глава региона Александр Бречалов.На всероссийском экологическом форуме Михайлова рассказала, что из-за изменения закона об образовании из школ исключили экоуроки, которые вели волонтеры-экопросветители, из-за того, что их негде сертифицировать и повышать их квалификацию. Педагог попросила Путина помощь с организацией работы. Глава государства обещал поддержать ее предложение."О своих новых проектах на Всероссийском экологическом форуме, который проходит в эти дни на Камчатке, Аня рассказала Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Она выиграла грант и планирует обучать волонтеров-экопросветителей", - сообщил Бречалов.

https://ria.ru/20220903/ekologiya-1814064945.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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Екатерина Зайцева

россия, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, александр бречалов, общество