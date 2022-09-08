https://ria.ru/20220908/goszakaz-1815510680.html

В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников

В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников - РИА Новости, 08.09.2022

В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников

Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности введение госзаказа на разработку учебников для школ, который... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:45

2022-09-08T19:45

2022-09-08T22:03

госдума рф

общество

россия

совет федерации рф

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности введение госзаказа на разработку учебников для школ, который будет осуществлять Минпросвещения РФ, документ доступен в думской электронной базе."Для реализации единых образовательных программ вводится новый порядок разработки учебников - государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России. Министерство будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники будут принадлежать Российской Федерации", - отмечается в пояснительных материалах к проекту.Законопроект предполагает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России. Авторы законопроекта отметили, что унифицированная система ФООП "позволит выстроить в Российской Федерации образовательное пространство в соответствии с едиными стандартами качества".

https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, общество, россия, совет федерации рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)