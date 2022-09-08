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В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников - РИА Новости, 08.09.2022
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В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников
В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников - РИА Новости, 08.09.2022
В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников
Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности введение госзаказа на разработку учебников для школ, который... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:45
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госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности введение госзаказа на разработку учебников для школ, который будет осуществлять Минпросвещения РФ, документ доступен в думской электронной базе."Для реализации единых образовательных программ вводится новый порядок разработки учебников - государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России. Министерство будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники будут принадлежать Российской Федерации", - отмечается в пояснительных материалах к проекту.Законопроект предполагает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России. Авторы законопроекта отметили, что унифицированная система ФООП "позволит выстроить в Российской Федерации образовательное пространство в соответствии с едиными стандартами качества".
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госдума рф, общество, россия, совет федерации рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Госдума РФ, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
19:45 08.09.2022 (обновлено: 22:03 08.09.2022)
 
В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников

В Госдуму внесли законопроект о введении госзаказа на разработку школьных учебников

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности введение госзаказа на разработку учебников для школ, который будет осуществлять Минпросвещения РФ, документ доступен в думской электронной базе.
"Для реализации единых образовательных программ вводится новый порядок разработки учебников - государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России. Министерство будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники будут принадлежать Российской Федерации", - отмечается в пояснительных материалах к проекту.
Законопроект предполагает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России. Авторы законопроекта отметили, что унифицированная система ФООП "позволит выстроить в Российской Федерации образовательное пространство в соответствии с едиными стандартами качества".
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