https://ria.ru/20220908/goszakaz-1815510680.html
В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников
В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников - РИА Новости, 08.09.2022
В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников
Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности введение госзаказа на разработку учебников для школ, который... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:45
2022-09-08T19:45
2022-09-08T22:03
госдума рф
общество
россия
совет федерации рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности введение госзаказа на разработку учебников для школ, который будет осуществлять Минпросвещения РФ, документ доступен в думской электронной базе."Для реализации единых образовательных программ вводится новый порядок разработки учебников - государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России. Министерство будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники будут принадлежать Российской Федерации", - отмечается в пояснительных материалах к проекту.Законопроект предполагает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России. Авторы законопроекта отметили, что унифицированная система ФООП "позволит выстроить в Российской Федерации образовательное пространство в соответствии с едиными стандартами качества".
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия, совет федерации рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Госдума РФ, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
19:45 08.09.2022 (обновлено: 22:03 08.09.2022)
В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников
В Госдуму внесли законопроект о введении госзаказа на разработку школьных учебников