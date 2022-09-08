https://ria.ru/20220908/gosuslugi-1815497245.html
Более 35 тысяч заявок о регистрации как самозанятого подали на "Госуслугах"
Более 35 тысяч заявок о регистрации как самозанятого подали на "Госуслугах" - РИА Новости, 08.09.2022
Более 35 тысяч заявок о регистрации как самозанятого подали на "Госуслугах"
Более 35 тысяч предпринимателей подали заявления о регистрации в качестве самозанятых с помощью сервиса на "Госуслугах", следует из релиза Минцифры РФ. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:55
2022-09-08T18:55
2022-09-08T18:55
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
общество
экономика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 35 тысяч предпринимателей подали заявления о регистрации в качестве самозанятых с помощью сервиса на "Госуслугах", следует из релиза Минцифры РФ."Более 35 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые с помощью "Госуслуг", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подтвердить корректность сведений из паспорта и ИНН (данные подтягиваются из личного кабинета автоматически), выбрать регион места работы, отправить заявление. После чего налоговая рассмотрит заявление и примет решение максимум в течение 5 рабочих дней, уведомление о регистрации придет в личный кабинет на "Госуслугах", добавляется в сообщении министерства.О запуске услуги ведомство сообщило 12 августа. До этого зарегистрироваться в качестве самозанятого можно было только через приложение "Мой налог", личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или уполномоченные банки. Зарегистрированные как самозанятые предприниматели могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% - с юридическими.
https://ria.ru/20220831/mintsifry-1813546880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, общество, экономика
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги, Общество, Экономика
Более 35 тысяч заявок о регистрации как самозанятого подали на "Госуслугах"
Минцифры: более 35 тысяч заявок о регистрации как самозанятого подали на "Госуслугах"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Более 35 тысяч предпринимателей подали заявления о регистрации в качестве самозанятых с помощью сервиса на "Госуслугах", следует
из релиза Минцифры РФ.
"Более 35 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые с помощью "Госуслуг", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подтвердить корректность сведений из паспорта и ИНН (данные подтягиваются из личного кабинета автоматически), выбрать регион места работы, отправить заявление. После чего налоговая рассмотрит заявление и примет решение максимум в течение 5 рабочих дней, уведомление о регистрации придет в личный кабинет на "Госуслугах", добавляется в сообщении министерства.
О запуске услуги ведомство сообщило 12 августа. До этого зарегистрироваться в качестве самозанятого можно было только через приложение "Мой налог", личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или уполномоченные банки. Зарегистрированные как самозанятые предприниматели могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% - с юридическими.