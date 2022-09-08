https://ria.ru/20220908/gospital-1815298063.html

Источник: больницу в Запорожье переделывают в военный госпиталь на 200 коек

Источник: больницу в Запорожье переделывают в военный госпиталь на 200 коек - РИА Новости, 08.09.2022

Источник: больницу в Запорожье переделывают в военный госпиталь на 200 коек

Российские силовики узнали от своих источников среди украинских военных о том, что в Запорожье киевские власти начали переоснащение городской больницы в военный РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T05:11

2022-09-08T05:11

2022-09-08T05:13

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

николаев (украина)

николаевская область

запорожская область

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ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Российские силовики узнали от своих источников среди украинских военных о том, что в Запорожье киевские власти начали переоснащение городской больницы в военный госпиталь на фоне провала попыток наступления украинских войск, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.На уточняющий вопрос, связано ли это с провалом попыток наступления украинских войск на южном направлении и увеличением числа потерь, он ответил утвердительно.Ранее об аналогичной ситуации с переоснащением гражданских больниц в военные госпитали в другом областном центре — Николаеве — из-за роста количества раненых украинских военных РИА Новости сообщил мэр Снигиревки Николаевской области. По данным Минобороны , большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.

https://ria.ru/20220907/vsu-1815183489.html

николаев (украина)

николаевская область

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в мире, вооруженные силы украины, николаев (украина), николаевская область, запорожская область