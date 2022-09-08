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Источник: больницу в Запорожье переделывают в военный госпиталь на 200 коек - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/gospital-1815298063.html
Источник: больницу в Запорожье переделывают в военный госпиталь на 200 коек
Источник: больницу в Запорожье переделывают в военный госпиталь на 200 коек - РИА Новости, 08.09.2022
Источник: больницу в Запорожье переделывают в военный госпиталь на 200 коек
Российские силовики узнали от своих источников среди украинских военных о том, что в Запорожье киевские власти начали переоснащение городской больницы в военный РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T05:11
2022-09-08T05:13
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
николаев (украина)
николаевская область
запорожская область
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ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Российские силовики узнали от своих источников среди украинских военных о том, что в Запорожье киевские власти начали переоснащение городской больницы в военный госпиталь на фоне провала попыток наступления украинских войск, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.На уточняющий вопрос, связано ли это с провалом попыток наступления украинских войск на южном направлении и увеличением числа потерь, он ответил утвердительно.Ранее об аналогичной ситуации с переоснащением гражданских больниц в военные госпитали в другом областном центре — Николаеве — из-за роста количества раненых украинских военных РИА Новости сообщил мэр Снигиревки Николаевской области. По данным Минобороны , большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.
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в мире, вооруженные силы украины, николаев (украина), николаевская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Николаев (Украина), Николаевская область, Запорожская область
05:11 08.09.2022 (обновлено: 05:13 08.09.2022)
 
Источник: больницу в Запорожье переделывают в военный госпиталь на 200 коек

Источник: Киев переделывает в военный госпиталь больницу в Запорожье из-за потерь ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Российские силовики узнали от своих источников среди украинских военных о том, что в Запорожье киевские власти начали переоснащение городской больницы в военный госпиталь на фоне провала попыток наступления украинских войск, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

"По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в Запорожье в срочном порядке переоборудуют горбольницу в военный госпиталь на 200 коек", — сказал собеседник агентства.

На уточняющий вопрос, связано ли это с провалом попыток наступления украинских войск на южном направлении и увеличением числа потерь, он ответил утвердительно.
Ранее об аналогичной ситуации с переоснащением гражданских больниц в военные госпитали в другом областном центре — Николаеве — из-за роста количества раненых украинских военных РИА Новости сообщил мэр Снигиревки Николаевской области. По данным Минобороны , большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 16:19Специальная военная операция на Украине
СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныНиколаев (Украина)Николаевская областьЗапорожская область
 
 
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