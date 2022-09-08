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Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ
Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022
Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ
Украинские войска выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:56
2022-09-08T22:56
2022-09-08T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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украина
стирол
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ
ВСУ выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке