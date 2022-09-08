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Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/gorlovka-1815543084.html
Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ
Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022
Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ
Украинские войска выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:56
2022-09-08T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
22:56 08.09.2022
 
Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ

ВСУ выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
22:48
Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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