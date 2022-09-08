https://ria.ru/20220908/gorlovka-1815543084.html

Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ

Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022

Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ

Украинские войска выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:56

2022-09-08T22:56

2022-09-08T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220908/nato-1815541821.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол