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В ФРГ пекари пригласили министра убедиться в плачевной ситуации в отрасли - РИА Новости, 08.09.2022
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В ФРГ пекари пригласили министра убедиться в плачевной ситуации в отрасли
В ФРГ пекари пригласили министра убедиться в плачевной ситуации в отрасли - РИА Новости, 08.09.2022
В ФРГ пекари пригласили министра убедиться в плачевной ситуации в отрасли
После того, как министр экономики ФРГ Роберт Хабек усомнился в том, что пекарни из-за энергокризиса могут обанкротиться, и предложил им в качестве решения пару... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:46
2022-09-08T17:46
экономика
германия
роберт хабек
правительство германии
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. После того, как министр экономики ФРГ Роберт Хабек усомнился в том, что пекарни из-за энергокризиса могут обанкротиться, и предложил им в качестве решения пару месяцев не работать, ассоциация немецких пекарей (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks) призвала его посетить представителей отрасли."Мы рады пригласить господина Хабека получить представление о сложной ситуации среднего предпринимателя непосредственно в пекарне", - приводятся в опубликованном для широкой общественности обращении слова главы ассоциации Даниэля Шнайдера.В обращении далее говорится, что пекарни - не концерны BMW или Mercedes, чтобы временной приостановкой производства решать сиюминутные проблемы."Поедание хлеба нельзя взять и наверстать в феврале (...) Пекарь перестанет существовать, поскольку фактически станет банкротом из-за текущих расходов, которые продолжают опустошать его кассу, в которой после более чем двух лет коронавируса у него и так нет буфера", - подчеркивают в ассоциации.Если со стороны государства не последует послаблений и помощи, ассоциация опасается закрытия многих пекарен по всей стране, а взамен потребители будут вынуждены употреблять в пищу менее качественный хлеб из супермаркетов.Ранее вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.Среди прочего Хабек упомянул пекарей, которые, на его взгляд, могли бы продавать свои изделия подороже, но констатировал, что покупатели тогда перейдут на хлебные изделия из супермаркетов. В связи с этим он заявил, что предприятиям "просто-напросто" следует на несколько месяцев остановить работу, что, по его мнению, не равнозначно банкротству.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815071929.html
https://ria.ru/20220907/germaniya-1814989663.html
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экономика, германия, роберт хабек, правительство германии
Экономика, Германия, Роберт Хабек, Правительство Германии
17:46 08.09.2022
 
В ФРГ пекари пригласили министра убедиться в плачевной ситуации в отрасли

Пекари пригласили главу Минэкономики ФРГ Хабека убедиться в плачевной ситуации в отрасли

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. После того, как министр экономики ФРГ Роберт Хабек усомнился в том, что пекарни из-за энергокризиса могут обанкротиться, и предложил им в качестве решения пару месяцев не работать, ассоциация немецких пекарей (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks) призвала его посетить представителей отрасли.
"Мы рады пригласить господина Хабека получить представление о сложной ситуации среднего предпринимателя непосредственно в пекарне", - приводятся в опубликованном для широкой общественности обращении слова главы ассоциации Даниэля Шнайдера.
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В обращении далее говорится, что пекарни - не концерны BMW или Mercedes, чтобы временной приостановкой производства решать сиюминутные проблемы.
"Поедание хлеба нельзя взять и наверстать в феврале (...) Пекарь перестанет существовать, поскольку фактически станет банкротом из-за текущих расходов, которые продолжают опустошать его кассу, в которой после более чем двух лет коронавируса у него и так нет буфера", - подчеркивают в ассоциации.
Если со стороны государства не последует послаблений и помощи, ассоциация опасается закрытия многих пекарен по всей стране, а взамен потребители будут вынуждены употреблять в пищу менее качественный хлеб из супермаркетов.
Ранее вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.
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Среди прочего Хабек упомянул пекарей, которые, на его взгляд, могли бы продавать свои изделия подороже, но констатировал, что покупатели тогда перейдут на хлебные изделия из супермаркетов. В связи с этим он заявил, что предприятиям "просто-напросто" следует на несколько месяцев остановить работу, что, по его мнению, не равнозначно банкротству.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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