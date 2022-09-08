https://ria.ru/20220908/germaniya-1815474211.html

В ФРГ пекари пригласили министра убедиться в плачевной ситуации в отрасли

В ФРГ пекари пригласили министра убедиться в плачевной ситуации в отрасли - РИА Новости, 08.09.2022

В ФРГ пекари пригласили министра убедиться в плачевной ситуации в отрасли

После того, как министр экономики ФРГ Роберт Хабек усомнился в том, что пекарни из-за энергокризиса могут обанкротиться, и предложил им в качестве решения пару... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:46

2022-09-08T17:46

2022-09-08T17:46

экономика

германия

роберт хабек

правительство германии

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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. После того, как министр экономики ФРГ Роберт Хабек усомнился в том, что пекарни из-за энергокризиса могут обанкротиться, и предложил им в качестве решения пару месяцев не работать, ассоциация немецких пекарей (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks) призвала его посетить представителей отрасли."Мы рады пригласить господина Хабека получить представление о сложной ситуации среднего предпринимателя непосредственно в пекарне", - приводятся в опубликованном для широкой общественности обращении слова главы ассоциации Даниэля Шнайдера.В обращении далее говорится, что пекарни - не концерны BMW или Mercedes, чтобы временной приостановкой производства решать сиюминутные проблемы."Поедание хлеба нельзя взять и наверстать в феврале (...) Пекарь перестанет существовать, поскольку фактически станет банкротом из-за текущих расходов, которые продолжают опустошать его кассу, в которой после более чем двух лет коронавируса у него и так нет буфера", - подчеркивают в ассоциации.Если со стороны государства не последует послаблений и помощи, ассоциация опасается закрытия многих пекарен по всей стране, а взамен потребители будут вынуждены употреблять в пищу менее качественный хлеб из супермаркетов.Ранее вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.Среди прочего Хабек упомянул пекарей, которые, на его взгляд, могли бы продавать свои изделия подороже, но констатировал, что покупатели тогда перейдут на хлебные изделия из супермаркетов. В связи с этим он заявил, что предприятиям "просто-напросто" следует на несколько месяцев остановить работу, что, по его мнению, не равнозначно банкротству.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815071929.html

https://ria.ru/20220907/germaniya-1814989663.html

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, роберт хабек, правительство германии