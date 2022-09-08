https://ria.ru/20220908/germaniya-1815469652.html
Глава АдГ считает, что Германия, вводя санкции, стреляет себе в ноги
Глава АдГ считает, что Германия, вводя санкции, стреляет себе в ноги - РИА Новости, 08.09.2022
Глава АдГ считает, что Германия, вводя санкции, стреляет себе в ноги
Германия выстрелила себе в обе ноги, введя антироссийские санкции, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:35
2022-09-08T17:35
2022-09-08T18:46
экономика
германия
россия
санкции в отношении россии
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости. Германия выстрелила себе в обе ноги, введя антироссийские санкции, считает сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель."Если оценить антироссийские санкции как инструмент с точки зрения их эффективности, изучив их воздействие, приходится констатировать, что Россия пользуется ими. Благодаря росту цен на фоне сокращенных поставок газа и нефти в Европу <...> "Газпром" и Россия зарабатывают благодаря росту цен", — сказала Вайдель журналистам на пресс-конференции ее партии в четверг.По ее словам, эффект от существенного роста цен компенсирует сокращение поставок. "И сейчас они зарабатывают даже больше. Таким образом, Россия получает выгоду от санкций, это видно по экономическим показателям", — отметила депутат. Она добавила, что глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек "в панике", в напряжении не только он, но и все правительство страны."А почему? Да потому что газовый кран перекрыт. У нас из-за зависимости от российского газа нет совершенно никакой другой возможности. Таким образом, мы больше всех теряем в этой ситуации, этими санкциями мы получили выстрел в обе ноги", — заключила Вайдель.
https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814768957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, санкции в отношении россии, альтернатива для германии (партия)
Экономика, Германия, Россия, Санкции в отношении России, Альтернатива для Германии (партия)
17:35 08.09.2022 (обновлено: 18:46 08.09.2022)
Глава АдГ считает, что Германия, вводя санкции, стреляет себе в ноги
Сопредседатель АдГ Вайдель: Германия выстрелила себе в ноги, введя антироссийские санкции