https://ria.ru/20220908/germaniya-1815453644.html

Глава АдГ считает, что жители ФРГ будут протестовать всю зиму

Глава АдГ считает, что жители ФРГ будут протестовать всю зиму - РИА Новости, 08.09.2022

Глава АдГ считает, что жители ФРГ будут протестовать всю зиму

Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выразила уверенность, что жители ФРГ будут выходить на улицы с... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:46

2022-09-08T16:46

2022-09-08T16:46

в мире

германия

берлин (город)

северный поток — 2

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выразила уверенность, что жители ФРГ будут выходить на улицы с протестами на протяжении всей предстоящей зимы, так как им не оставили выбора."Людей в нашей стране жестоко обманули. Скажу прямо - люди будут выходить на улицы на протяжении всей зимы", - сказала Вайдель журналистам в четверг на пресс-конференции ее партии.Она выразила мнение, что в нынешней ситуации, в условиях роста цен на продукты и коммунальные услуги, руководство страны не имеет "ни малейшей стратегии", чтобы решить эти проблемы."Что в этой связи приходит на ум этим политикам? Предписывать людям, сколько им потреблять, говорить, чтобы они протирались тряпкой вместо душа, либо принимали холодный душ, мерзли и так далее. Это просто непостижимо, несерьезно и невероятно глупо. Это просто треш. И, конечно, люди будут выходить на улицы с протестами против этого. Потому что им больше ничего не остается", - заявила депутат.По ее мнению, в нынешних обстоятельствах "у людей есть полное право выйти на улицы". "У нас умирающая валюта, люди больше не могут откладывать деньги, все средства уходят на текущие расходы на жизнь, а многим и на неё не хватает. И что мы ожидаем увидеть зимой? А наши артисты из той правящей группы наверху, из этого глупого комедийного клуба, предписывают другим, что им нужно мерзнуть - ради мира, ради Украины, ради климата или еще чего-то ещё. Из-за того, что они годами сами портили. Простите, но как это все-таки глупо", - заключила Вайдель.Ранее "Альтернатива для Германии" заявила о старте протестной кампании с сентября текущего года, участники которой выразят своё недовольство высокими ценами на энергоносители, демонстрации будут проходить по всей стране по понедельникам под лозунгом "Жаркая осень вместо холодных ног - наша страна превыше всего". Протестующие требуют от правительства завершить экономическую войну, отменить сборы на газ и остановить действие антироссийских санкций. Среди требований демонстрантов - требование запустить "Северный поток 2".Также в рамках кампании АдГ организует большой общенациональный митинг в Берлине 8 октября, в которой, как ожидается, примут участие жители со всей страны.

https://ria.ru/20220907/krizis-1815151393.html

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815393773.html

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, берлин (город), северный поток — 2, альтернатива для германии (партия)