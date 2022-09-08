https://ria.ru/20220908/gaz-1815512846.html

В Евросоюзе могут не договориться о потолке цены на газ, сообщил чиновник

В Евросоюзе могут не договориться о потолке цены на газ, сообщил чиновник - РИА Новости, 08.09.2022

В Евросоюзе могут не договориться о потолке цены на газ, сообщил чиновник

Переговоры министров энергетики стран ЕС по поводу потолка цены на газ 9 сентября могут зайти в тупик, заявил РИА Новости чиновник Евросоюза, который пожелал... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:54

2022-09-08T19:54

2022-09-08T19:54

цены на нефть

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Переговоры министров энергетики стран ЕС по поводу потолка цены на газ 9 сентября могут зайти в тупик, заявил РИА Новости чиновник Евросоюза, который пожелал остаться неизвестным.Министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании 9 сентября обсудят, какие новые меры были бы более предпочтительными для оперативного реагирования и смягчения ситуации с ценами на энергию."Всё на столе, но также возможно, что завтра будет тупиковая ситуация, сейчас идут интенсивные переговоры со столицами стран-членов, которые не согласны, чтобы убедить их. Я думаю, что процесс утверждения потолка цены на российский газ будет долгим и вполне вероятно, что он даже будет обсуждаться в ходе саммита ЕС в октябре", - отметил источник.

https://ria.ru/20220908/gaz-1815373058.html

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цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии