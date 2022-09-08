https://ria.ru/20220908/gaz-1815483184.html

Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России

Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России - РИА Новости, 08.09.2022

Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России

Большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа, сказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:09

2022-09-08T18:09

2022-09-08T18:31

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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа, сказал журналистам источник в ЕС."Есть различные мнения. Я не думаю, что есть большинство стран-членов, которые сейчас поддержали бы эту опцию, потому что все должны понять, какое влияние могла бы иметь такая мера", - сказал источник.В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.

https://ria.ru/20220908/gaz-1815437823.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, природный газ