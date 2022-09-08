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Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России - РИА Новости, 08.09.2022
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Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России
Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России - РИА Новости, 08.09.2022
Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России
Большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа, сказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:09
2022-09-08T18:31
экономика
россия
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа, сказал журналистам источник в ЕС."Есть различные мнения. Я не думаю, что есть большинство стран-членов, которые сейчас поддержали бы эту опцию, потому что все должны понять, какое влияние могла бы иметь такая мера", - сказал источник.В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.
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экономика, россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, природный газ
Экономика, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Природный газ
18:09 08.09.2022 (обновлено: 18:31 08.09.2022)
 
Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России

Большинство стран Евросоюза вряд ли сейчас поддержат лимит цен на импорт российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа, сказал журналистам источник в ЕС.
"Есть различные мнения. Я не думаю, что есть большинство стран-членов, которые сейчас поддержали бы эту опцию, потому что все должны понять, какое влияние могла бы иметь такая мера", - сказал источник.
В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
16:05
Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии
 
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