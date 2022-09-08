https://ria.ru/20220908/gaz-1815483184.html
Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России
Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России - РИА Новости, 08.09.2022
Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России
Большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа, сказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:09
2022-09-08T18:09
2022-09-08T18:31
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа, сказал журналистам источник в ЕС."Есть различные мнения. Я не думаю, что есть большинство стран-членов, которые сейчас поддержали бы эту опцию, потому что все должны понять, какое влияние могла бы иметь такая мера", - сказал источник.В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.
https://ria.ru/20220908/gaz-1815437823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, природный газ
Экономика, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Природный газ
18:09 08.09.2022 (обновлено: 18:31 08.09.2022)
Источник: большинство стран ЕС вряд ли поддержат лимит цен на газ из России
Большинство стран Евросоюза вряд ли сейчас поддержат лимит цен на импорт российского газа