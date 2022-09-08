https://ria.ru/20220908/gaz-1815437823.html

Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии

Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии - РИА Новости, 08.09.2022

Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии

Глава минэнерго Бельгии заявил, что потолок цены на газ только из РФ не снизит цены в ЕС, динамический потолок на импортируемый в Евросоюз газ обеспечит... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:05

2022-09-08T16:05

2022-09-08T16:05

экономика

бельгия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586383581_0:266:2695:1782_1920x0_80_0_0_53b960499ae5ad096c5260bff7688701.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава минэнерго Бельгии заявил, что потолок цены на газ только из РФ не снизит цены в ЕС, динамический потолок на импортируемый в Евросоюз газ обеспечит безопасность поставок."Министр энергетики Бельгии заявил, что потолок цены только на российский газ не снизит цены для домохозяйств и предприятий в ЕС... Министр... заявил, что динамический потолок цены на весь импортируемый газ, связанный с азиатским рынком, обеспечит безопасность поставок", - говорится в сообщении агентства Рейтер.

https://ria.ru/20220908/tseny-1815395291.html

бельгия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, бельгия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии