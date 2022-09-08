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Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии - РИА Новости, 08.09.2022
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Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии
Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии - РИА Новости, 08.09.2022
Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии
Глава минэнерго Бельгии заявил, что потолок цены на газ только из РФ не снизит цены в ЕС, динамический потолок на импортируемый в Евросоюз газ обеспечит... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:05
2022-09-08T16:05
экономика
бельгия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава минэнерго Бельгии заявил, что потолок цены на газ только из РФ не снизит цены в ЕС, динамический потолок на импортируемый в Евросоюз газ обеспечит безопасность поставок."Министр энергетики Бельгии заявил, что потолок цены только на российский газ не снизит цены для домохозяйств и предприятий в ЕС... Министр... заявил, что динамический потолок цены на весь импортируемый газ, связанный с азиатским рынком, обеспечит безопасность поставок", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
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экономика, бельгия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Бельгия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:05 08.09.2022
 
Потолок цен на газ из России не уменьшит траты, заявили в минэнерго Бельгии

Глава минэнерго Бельгии ван дер Стретен: потолок цен на газ из России не снизит цены в ЕС

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Газовая конфорка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава минэнерго Бельгии заявил, что потолок цены на газ только из РФ не снизит цены в ЕС, динамический потолок на импортируемый в Евросоюз газ обеспечит безопасность поставок.
"Министр энергетики Бельгии заявил, что потолок цены только на российский газ не снизит цены для домохозяйств и предприятий в ЕС... Министр... заявил, что динамический потолок цены на весь импортируемый газ, связанный с азиатским рынком, обеспечит безопасность поставок", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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ЭкономикаБельгияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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