Поселок Аэропорт в Приамурье газифицируют
Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что поселок Аэропорт газифицируют
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен - РИА Новости. Поселок Аэропорт в Амурской области газифицируют, также запланирована реконструкция системы теплоснабжения города Свободного, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Планируется строительство за счет инвестиций ПАО "Газпром" газопровода длиной в 14 километров от газораспределительной станции "Благовещенск" до поселка Аэропорт и 21 километров сетей внутри поселка. Это позволит перевести на газ две котельные и газифицировать несколько сотен домовладений", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Сообщается, что документ о включении межпоселкового газопровода к поселку Аэропорт в программу развития газоснабжения и газификации Амурской области подписан главой Приамурья и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке в четверг.
Кроме того, на форуме заключено соглашение о намерениях по реализации проекта по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения Свободного. Подписи под документом поставили губернатор региона, мэр Свободного Владимир Константинов и зампред правления ПАО "Газпром", председатель Совета директоров АО "Газпром теплоэнерго" Виталий Маркелов.
"В соответствии с документом, "Газпром теплоэнерго" проведет анализ существующей системы теплоснабжения города и проработает возможность участия в инвестиционном проекте в формате концессии. Предполагается применение эффективных технологий и оборудования, а также перевод источников теплоснабжения на экологически чистое топливо - природный газ", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор отметил, что при поддержке "Газпрома" в области построено много спортивных площадок, открылся второй ФОК, еще два будут готовы до конца года. "Важна тема социальной газификации. Мы понимаем сейчас, с каких территорий хотим начать", - заключил Орлов.