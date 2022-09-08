https://ria.ru/20220908/gaz-1815413253.html

Поселок Аэропорт в Приамурье газифицируют

Поселок Аэропорт в Приамурье газифицируют - РИА Новости, 08.09.2022

Поселок Аэропорт в Приамурье газифицируют

Поселок Аэропорт в Амурской области газифицируют, также запланирована реконструкция системы теплоснабжения города Свободного, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:26

2022-09-08T14:26

2022-09-08T14:26

амурская область

амурская область

свободный

газпром

василий орлов (губернатор)

алексей миллер

экономика

владимир константинов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен - РИА Новости. Поселок Аэропорт в Амурской области газифицируют, также запланирована реконструкция системы теплоснабжения города Свободного, сообщил губернатор Василий Орлов."Планируется строительство за счет инвестиций ПАО "Газпром" газопровода длиной в 14 километров от газораспределительной станции "Благовещенск" до поселка Аэропорт и 21 километров сетей внутри поселка. Это позволит перевести на газ две котельные и газифицировать несколько сотен домовладений", - цитирует Орлова его пресс-служба.Сообщается, что документ о включении межпоселкового газопровода к поселку Аэропорт в программу развития газоснабжения и газификации Амурской области подписан главой Приамурья и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке в четверг.Кроме того, на форуме заключено соглашение о намерениях по реализации проекта по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения Свободного. Подписи под документом поставили губернатор региона, мэр Свободного Владимир Константинов и зампред правления ПАО "Газпром", председатель Совета директоров АО "Газпром теплоэнерго" Виталий Маркелов."В соответствии с документом, "Газпром теплоэнерго" проведет анализ существующей системы теплоснабжения города и проработает возможность участия в инвестиционном проекте в формате концессии. Предполагается применение эффективных технологий и оборудования, а также перевод источников теплоснабжения на экологически чистое топливо - природный газ", - говорится в сообщении областного правительства.Губернатор отметил, что при поддержке "Газпрома" в области построено много спортивных площадок, открылся второй ФОК, еще два будут готовы до конца года. "Важна тема социальной газификации. Мы понимаем сейчас, с каких территорий хотим начать", - заключил Орлов.

https://ria.ru/20220908/sakhalin-1815298668.html

https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813545031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

амурская область, свободный, газпром, василий орлов (губернатор), алексей миллер, экономика, владимир константинов, владивосток