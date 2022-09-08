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Поселок Аэропорт в Приамурье газифицируют - РИА Новости, 08.09.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220908/gaz-1815413253.html
Поселок Аэропорт в Приамурье газифицируют
Поселок Аэропорт в Приамурье газифицируют - РИА Новости, 08.09.2022
Поселок Аэропорт в Приамурье газифицируют
Поселок Аэропорт в Амурской области газифицируют, также запланирована реконструкция системы теплоснабжения города Свободного, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:26
2022-09-08T14:26
амурская область
амурская область
свободный
газпром
василий орлов (губернатор)
алексей миллер
экономика
владимир константинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен - РИА Новости. Поселок Аэропорт в Амурской области газифицируют, также запланирована реконструкция системы теплоснабжения города Свободного, сообщил губернатор Василий Орлов."Планируется строительство за счет инвестиций ПАО "Газпром" газопровода длиной в 14 километров от газораспределительной станции "Благовещенск" до поселка Аэропорт и 21 километров сетей внутри поселка. Это позволит перевести на газ две котельные и газифицировать несколько сотен домовладений", - цитирует Орлова его пресс-служба.Сообщается, что документ о включении межпоселкового газопровода к поселку Аэропорт в программу развития газоснабжения и газификации Амурской области подписан главой Приамурья и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке в четверг.Кроме того, на форуме заключено соглашение о намерениях по реализации проекта по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения Свободного. Подписи под документом поставили губернатор региона, мэр Свободного Владимир Константинов и зампред правления ПАО "Газпром", председатель Совета директоров АО "Газпром теплоэнерго" Виталий Маркелов."В соответствии с документом, "Газпром теплоэнерго" проведет анализ существующей системы теплоснабжения города и проработает возможность участия в инвестиционном проекте в формате концессии. Предполагается применение эффективных технологий и оборудования, а также перевод источников теплоснабжения на экологически чистое топливо - природный газ", - говорится в сообщении областного правительства.Губернатор отметил, что при поддержке "Газпрома" в области построено много спортивных площадок, открылся второй ФОК, еще два будут готовы до конца года. "Важна тема социальной газификации. Мы понимаем сейчас, с каких территорий хотим начать", - заключил Орлов.
https://ria.ru/20220908/sakhalin-1815298668.html
https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813545031.html
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амурская область, свободный, газпром, василий орлов (губернатор), алексей миллер, экономика, владимир константинов, владивосток
Амурская область, Амурская область, Свободный, Газпром, Василий Орлов (губернатор), Алексей Миллер, Экономика, Владимир Константинов, Владивосток
14:26 08.09.2022
 
Поселок Аэропорт в Приамурье газифицируют

Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что поселок Аэропорт газифицируют

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен - РИА Новости. Поселок Аэропорт в Амурской области газифицируют, также запланирована реконструкция системы теплоснабжения города Свободного, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Планируется строительство за счет инвестиций ПАО "Газпром" газопровода длиной в 14 километров от газораспределительной станции "Благовещенск" до поселка Аэропорт и 21 километров сетей внутри поселка. Это позволит перевести на газ две котельные и газифицировать несколько сотен домовладений", - цитирует Орлова его пресс-служба.
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Сообщается, что документ о включении межпоселкового газопровода к поселку Аэропорт в программу развития газоснабжения и газификации Амурской области подписан главой Приамурья и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке в четверг.
Кроме того, на форуме заключено соглашение о намерениях по реализации проекта по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения Свободного. Подписи под документом поставили губернатор региона, мэр Свободного Владимир Константинов и зампред правления ПАО "Газпром", председатель Совета директоров АО "Газпром теплоэнерго" Виталий Маркелов.
"В соответствии с документом, "Газпром теплоэнерго" проведет анализ существующей системы теплоснабжения города и проработает возможность участия в инвестиционном проекте в формате концессии. Предполагается применение эффективных технологий и оборудования, а также перевод источников теплоснабжения на экологически чистое топливо - природный газ", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор отметил, что при поддержке "Газпрома" в области построено много спортивных площадок, открылся второй ФОК, еще два будут готовы до конца года. "Важна тема социальной газификации. Мы понимаем сейчас, с каких территорий хотим начать", - заключил Орлов.
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Амурская областьАмурская областьСвободныйГазпромВасилий Орлов (губернатор)Алексей МиллерЭкономикаВладимир КонстантиновВладивосток
 
 
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