https://ria.ru/20220908/gaz-1815338380.html

Минэкономики ФРГ рассказало о ситуации после отказа от российского газа

Минэкономики ФРГ рассказало о ситуации после отказа от российского газа - РИА Новости, 08.09.2022

Минэкономики ФРГ рассказало о ситуации после отказа от российского газа

Газа из РФ нет неделю, хранилища наполняются, цены - высокие, но не взрывные, заявил, выступая в четверг в бундестаге ФРГ, глава германского минэкономики,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:04

2022-09-08T11:04

2022-09-08T11:04

экономика

цены на нефть

роберт хабек

россия

германия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Газа из РФ нет неделю, хранилища наполняются, цены - высокие, но не взрывные, заявил, выступая в четверг в бундестаге ФРГ, глава германского минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек."Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлета на бирже цены все еще высокие и очень высокие, но не взрывные. Неделю как мы независимы от российского газа благодаря последовательной и предусмотрительной способности действовать со стороны этого правительства", - заявил министр.По словам Хабека, "самым главным остается покончить с манипулированием ценами" на энергоносители со стороны Москвы, так как поддерживать компании и население в связи с ростом стоимости газа, нефти и угля "мы не сможем в долгосрочной перспективе". В этой связи министр предложил "изменить дизайн энергетического рынка" таким образом, что конечная цена для потребителя была бы выгодной, а высокие цены были бы сглажены с помощью рыночных механизмов."До тех пор, пока нам не удастся снизить цены, а это займет еще немного времени, мы окажем компаниям любую поддержку. Мы установим объемную программу поддержки, чтобы прежде всего мелкие предприятия попали бы в нее... Мы сделаем ее всеотраслевой, придерживаясь, конечно, критериев... Мы защитим немецкие предприятия и средний класс", - сказал министр.Хабек добавил, что в Германии наблюдается наиболее глубокий энергетический кризис с 1973 года, но "этот кризис гораздо сложнее, задачи - гораздо объемнее".Глава Еврокомиссии в конце августа сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива". Затем она заявила, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу.Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

https://ria.ru/20220907/energoresursy-1815065272.html

https://ria.ru/20220906/niderlandy-1814974868.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, роберт хабек, россия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии