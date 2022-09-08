https://ria.ru/20220908/gaz-1815338380.html
Минэкономики ФРГ рассказало о ситуации после отказа от российского газа
Минэкономики ФРГ рассказало о ситуации после отказа от российского газа - РИА Новости, 08.09.2022
Минэкономики ФРГ рассказало о ситуации после отказа от российского газа
Газа из РФ нет неделю, хранилища наполняются, цены - высокие, но не взрывные, заявил, выступая в четверг в бундестаге ФРГ, глава германского минэкономики,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:04
2022-09-08T11:04
2022-09-08T11:04
экономика
цены на нефть
роберт хабек
россия
германия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781054117_0:14:3616:2048_1920x0_80_0_0_dbec91e5b67d0c21c46e8431e03ca3a7.jpg
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Газа из РФ нет неделю, хранилища наполняются, цены - высокие, но не взрывные, заявил, выступая в четверг в бундестаге ФРГ, глава германского минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек."Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлета на бирже цены все еще высокие и очень высокие, но не взрывные. Неделю как мы независимы от российского газа благодаря последовательной и предусмотрительной способности действовать со стороны этого правительства", - заявил министр.По словам Хабека, "самым главным остается покончить с манипулированием ценами" на энергоносители со стороны Москвы, так как поддерживать компании и население в связи с ростом стоимости газа, нефти и угля "мы не сможем в долгосрочной перспективе". В этой связи министр предложил "изменить дизайн энергетического рынка" таким образом, что конечная цена для потребителя была бы выгодной, а высокие цены были бы сглажены с помощью рыночных механизмов."До тех пор, пока нам не удастся снизить цены, а это займет еще немного времени, мы окажем компаниям любую поддержку. Мы установим объемную программу поддержки, чтобы прежде всего мелкие предприятия попали бы в нее... Мы сделаем ее всеотраслевой, придерживаясь, конечно, критериев... Мы защитим немецкие предприятия и средний класс", - сказал министр.Хабек добавил, что в Германии наблюдается наиболее глубокий энергетический кризис с 1973 года, но "этот кризис гораздо сложнее, задачи - гораздо объемнее".Глава Еврокомиссии в конце августа сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива". Затем она заявила, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу.Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html
https://ria.ru/20220907/energoresursy-1815065272.html
https://ria.ru/20220906/niderlandy-1814974868.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781054117_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_cf0aeaa5d4d5410473bc57087fa099b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, роберт хабек, россия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Роберт Хабек, Россия, Германия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Минэкономики ФРГ рассказало о ситуации после отказа от российского газа
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что газа из России нет неделю, но хранилища наполняются
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Газа из РФ нет неделю, хранилища наполняются, цены - высокие, но не взрывные, заявил, выступая в четверг в бундестаге ФРГ, глава германского минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек.
"Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлета на бирже цены все еще высокие и очень высокие, но не взрывные. Неделю как мы независимы от российского газа благодаря последовательной и предусмотрительной способности действовать со стороны этого правительства", - заявил министр.
По словам Хабека, "самым главным остается покончить с манипулированием ценами" на энергоносители со стороны Москвы
, так как поддерживать компании и население в связи с ростом стоимости газа, нефти и угля "мы не сможем в долгосрочной перспективе". В этой связи министр предложил "изменить дизайн энергетического рынка" таким образом, что конечная цена для потребителя была бы выгодной, а высокие цены были бы сглажены с помощью рыночных механизмов.
"До тех пор, пока нам не удастся снизить цены, а это займет еще немного времени, мы окажем компаниям любую поддержку. Мы установим объемную программу поддержки, чтобы прежде всего мелкие предприятия попали бы в нее... Мы сделаем ее всеотраслевой, придерживаясь, конечно, критериев... Мы защитим немецкие предприятия и средний класс", - сказал министр.
Хабек добавил, что в Германии наблюдается наиболее глубокий энергетический кризис с 1973 года, но "этот кризис гораздо сложнее, задачи - гораздо объемнее".
Глава Еврокомиссии
в конце августа сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС
, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива". Затем она заявила, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу
.
Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.