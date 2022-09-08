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"Настоящий лидер". Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе - РИА Новости, 08.09.2022
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"Настоящий лидер". Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе
"Настоящий лидер". Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе - РИА Новости, 08.09.2022
"Настоящий лидер". Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина перестать поставлять газ и нефть в случае введения... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:44
2022-09-08T11:39
владимир путин
европа
россия
еврокомиссия
g7
в мире
экономика
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина перестать поставлять газ и нефть в случае введения ограничения цен на эти энергоресурсы."Дело в том, что Путин — настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его", — написал один из комментаторов."Путин — мастер тактики, и прежде чем вступать с ним в ссору, вы должны очень четко понимать, какие карты у вас на руках. Пока что с каждым днем ​​для Европы все хуже", — поддержал другой."Европа и британские диктаторы предпочли бы, чтобы все малые предприятия и домохозяйства обанкротились, чем выглядеть так, как будто Путин одерживает верх. Это все часть плана глобализации", — заявил третий."Все это можно было бы решить за несколько недель, если бы Запад сказал Зеленскому сесть за стол переговоров. Это почти случилось в апреле. С тех пор напрасно погибли десятки тысяч человек, и Европа в смятении", — возмутился пользователь."Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин — гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!" — резюмировали читатели.Министры финансов G7 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что 9 сентября планирует обсудить со странами Евросоюза набор новых мер, которые она хочет предложить для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, включая лимит цен на импорт газа из России.В ответ на это Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что Москва может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов.
https://ria.ru/20220908/putin-1815316644.html
https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815308802.html
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владимир путин, европа, россия, еврокомиссия, g7, в мире, экономика
Владимир Путин, Европа, Россия, Еврокомиссия, G7, В мире, Экономика
10:44 08.09.2022 (обновлено: 11:39 08.09.2022)
 
"Настоящий лидер". Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе

Читатели Daily Mail восхитились ультиматумом Путина Европе в вопросе поставок газа и нефти

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина перестать поставлять газ и нефть в случае введения ограничения цен на эти энергоресурсы.

"Дело в том, что Путин — настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его", — написал один из комментаторов.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
09:19
Путин поставил европейских лидеров перед горькой правдой, пишет Politico
"Путин — мастер тактики, и прежде чем вступать с ним в ссору, вы должны очень четко понимать, какие карты у вас на руках. Пока что с каждым днем ​​для Европы все хуже", — поддержал другой.
"Европа и британские диктаторы предпочли бы, чтобы все малые предприятия и домохозяйства обанкротились, чем выглядеть так, как будто Путин одерживает верх. Это все часть плана глобализации", — заявил третий.
"Все это можно было бы решить за несколько недель, если бы Запад сказал Зеленскому сесть за стол переговоров. Это почти случилось в апреле. С тех пор напрасно погибли десятки тысяч человек, и Европа в смятении", — возмутился пользователь.
"Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин — гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!" — резюмировали читатели.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
08:40
В Китае набросились на США из-за России
Министры финансов G7 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что 9 сентября планирует обсудить со странами Евросоюза набор новых мер, которые она хочет предложить для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, включая лимит цен на импорт газа из России.
В ответ на это Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что Москва может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
08:00
Не ждали: к чему готовится Европа после остановки "Северного потока"
 
Владимир ПутинЕвропаРоссияЕврокомиссияG7В миреЭкономика
 
 
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