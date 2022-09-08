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Вице-канцлер ФРГ возмутил немцев отрицанием угроз банкротства бизнесу - РИА Новости, 08.09.2022
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Вице-канцлер ФРГ возмутил немцев отрицанием угроз банкротства бизнесу
Вице-канцлер ФРГ возмутил немцев отрицанием угроз банкротства бизнесу - РИА Новости, 08.09.2022
Вице-канцлер ФРГ возмутил немцев отрицанием угроз банкротства бизнесу
Вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") сделал несколько противоречащих высказываний об опасности банкроства для компаний... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T00:35
2022-09-08T00:41
роберт хабек
фридрих мерц
владимир путин
россия
германия
украина
хдс/хсс
в мире
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") сделал несколько противоречащих высказываний об опасности банкроства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, это вызвало негативную реакцию среди политиков и обычных граждан."Магазины не становятся автоматически банкротами, но, наверное, просто перестают продавать", - ответил Хабек на вопрос журналистки, ожидает ли он волны банкротства из-за энергокризиса. Представительница СМИ в своём вопросе использовала слово "Insolvenz", которое употребляется в контексте процедуры банкротства.Также Хабек не исключил того, что "некоторые отрасли просто остановят на некоторое время свое производство", что не является для него синонимом банкротства. На замечание журналистки, что при прекращении продаж и производства компаниям уже через два месяца грозят ещё большие потери, если они будут тянуть с процедурой о банкротстве, Хабек ответил, что "банкротство, это когда работа вгоняет во всё больший минус".В качестве примера он привёл магазины полезной пищи и пекарни, которым во избежание такого сценария, по его словам, можно просто "сделать перерыв на пару месяцев".Беседа транслировалась по немецкому телевидению во вторник ночью и среду утром."Можно только надеяться, что большинство немецких средних предпринимателей и особенно пекари в это время уже были в постели и спали - и им не пришлось это наблюдать", - прокомментировал в среду слова Хабека глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, выступая на пленарном заседании бундестага по обсуждению бюджета."Если вы не увидите это своими глазами, вы никогда не поверите. Этот человек от "Зеленых" - Роберт Хабек - вице-канцлер и федеральный министр экономики и защиты климата. В том числе в его руках судьба нашей экономики, будущее страны", - звучит в комментариях пользователей в Twitter, публикующих отрезки выступления министра."Зеленая экономическая политика, провозглашенная нашим федеральным министром экономики: Вы не разорены, у вас просто больше нет денег. Следующая глава: это не блэкаут. У нас просто нет электричества", - написал в своём Twitter -аккаунте генеральный секретарь ХДС Марио Чая.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220907/germaniya-1815242243.html
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роберт хабек, фридрих мерц, владимир путин, россия, германия, украина, хдс/хсс, в мире
Роберт Хабек, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, ХДС/ХСС, В мире
00:35 08.09.2022 (обновлено: 00:41 08.09.2022)
 
Вице-канцлер ФРГ возмутил немцев отрицанием угроз банкротства бизнесу

Вице-канцлер ФРГ Хабек возмутил немцев отрицанием угрозы банкротства при простое бизнеса

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldВице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек
Вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") сделал несколько противоречащих высказываний об опасности банкроства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, это вызвало негативную реакцию среди политиков и обычных граждан.
"Магазины не становятся автоматически банкротами, но, наверное, просто перестают продавать", - ответил Хабек на вопрос журналистки, ожидает ли он волны банкротства из-за энергокризиса. Представительница СМИ в своём вопросе использовала слово "Insolvenz", которое употребляется в контексте процедуры банкротства.
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Также Хабек не исключил того, что "некоторые отрасли просто остановят на некоторое время свое производство", что не является для него синонимом банкротства. На замечание журналистки, что при прекращении продаж и производства компаниям уже через два месяца грозят ещё большие потери, если они будут тянуть с процедурой о банкротстве, Хабек ответил, что "банкротство, это когда работа вгоняет во всё больший минус".
В качестве примера он привёл магазины полезной пищи и пекарни, которым во избежание такого сценария, по его словам, можно просто "сделать перерыв на пару месяцев".
Беседа транслировалась по немецкому телевидению во вторник ночью и среду утром.
"Можно только надеяться, что большинство немецких средних предпринимателей и особенно пекари в это время уже были в постели и спали - и им не пришлось это наблюдать", - прокомментировал в среду слова Хабека глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, выступая на пленарном заседании бундестага по обсуждению бюджета.
"Если вы не увидите это своими глазами, вы никогда не поверите. Этот человек от "Зеленых" - Роберт Хабек - вице-канцлер и федеральный министр экономики и защиты климата. В том числе в его руках судьба нашей экономики, будущее страны", - звучит в комментариях пользователей в Twitter, публикующих отрезки выступления министра.
"Зеленая экономическая политика, провозглашенная нашим федеральным министром экономики: Вы не разорены, у вас просто больше нет денег. Следующая глава: это не блэкаут. У нас просто нет электричества", - написал в своём Twitter -аккаунте генеральный секретарь ХДС Марио Чая.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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