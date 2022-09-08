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СМИ: Франция поставит Украине установки TRF1 - РИА Новости, 08.09.2022
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СМИ: Франция поставит Украине установки TRF1
СМИ: Франция поставит Украине установки TRF1 - РИА Новости, 08.09.2022
СМИ: Франция поставит Украине установки TRF1
Франция поставит Украине 155 мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией, сообщила в четверг газета Opinion. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:20
2022-09-08T21:20
в мире
украина
франция
минобороны франции
нато
россия
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ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Франция поставит Украине 155 мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией, сообщила в четверг газета Opinion."Франция снова поставит Украине пушки. На этот раз речь идет не о (самоходных артиллерийских установках) Caesar, а о более старых моделях, TRF1. Обе пушки одного калибра (155 мм), но, в отличие от Ceasar, TRF1 – буксируемая пушка и не устанавливается на грузовик", - пишет издание.Париж ранее уже передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.Газета отмечает также, что пушки TRF1 более не используются сухопутными силами французской армии. Они были списаны и приобретены брокером, компанией S2M-Equipement (прежде Omat), расположенной в Монлуи-сюр-Луар (центральном департаменте Эндр-и-Луара).Через эту компания Украина закупила TRF1, а министерство обороны Франции засвидетельствовало их сертификацию.В июне после визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Украине вооружения.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220908/makron-1815483514.html
https://ria.ru/20220908/olland-1815358211.html
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в мире, украина, франция, минобороны франции, нато, россия
В мире, Украина, Франция, Минобороны Франции, НАТО, Россия
21:20 08.09.2022
 
СМИ: Франция поставит Украине установки TRF1

Opinion: Франция поставит Украине самодвижущиеся пушки TRF1

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Франции в Москве
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ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Франция поставит Украине 155 мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией, сообщила в четверг газета Opinion.
"Франция снова поставит Украине пушки. На этот раз речь идет не о (самоходных артиллерийских установках) Caesar, а о более старых моделях, TRF1. Обе пушки одного калибра (155 мм), но, в отличие от Ceasar, TRF1 – буксируемая пушка и не устанавливается на грузовик", - пишет издание.
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Париж ранее уже передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.
Газета отмечает также, что пушки TRF1 более не используются сухопутными силами французской армии. Они были списаны и приобретены брокером, компанией S2M-Equipement (прежде Omat), расположенной в Монлуи-сюр-Луар (центральном департаменте Эндр-и-Луара).
Через эту компания Украина закупила TRF1, а министерство обороны Франции засвидетельствовало их сертификацию.
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