https://ria.ru/20220908/frantsiya-1815529395.html

СМИ: Франция поставит Украине установки TRF1

СМИ: Франция поставит Украине установки TRF1 - РИА Новости, 08.09.2022

СМИ: Франция поставит Украине установки TRF1

Франция поставит Украине 155 мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией, сообщила в четверг газета Opinion. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:20

2022-09-08T21:20

2022-09-08T21:20

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ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Франция поставит Украине 155 мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией, сообщила в четверг газета Opinion."Франция снова поставит Украине пушки. На этот раз речь идет не о (самоходных артиллерийских установках) Caesar, а о более старых моделях, TRF1. Обе пушки одного калибра (155 мм), но, в отличие от Ceasar, TRF1 – буксируемая пушка и не устанавливается на грузовик", - пишет издание.Париж ранее уже передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.Газета отмечает также, что пушки TRF1 более не используются сухопутными силами французской армии. Они были списаны и приобретены брокером, компанией S2M-Equipement (прежде Omat), расположенной в Монлуи-сюр-Луар (центральном департаменте Эндр-и-Луара).Через эту компания Украина закупила TRF1, а министерство обороны Франции засвидетельствовало их сертификацию.В июне после визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Украине вооружения.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220908/makron-1815483514.html

https://ria.ru/20220908/olland-1815358211.html

https://ria.ru/20220808/pentagon-1807922106.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, франция, минобороны франции, нато, россия