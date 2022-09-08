https://ria.ru/20220908/forum-1815410804.html

В Нижегородской области стартовал инклюзивный форум "Территория Ритма"

В Нижегородской области стартовал инклюзивный форум "Территория Ритма" - РИА Новости, 08.09.2022

В Нижегородской области стартовал инклюзивный форум "Территория Ритма"

Пятый инклюзивный форум социальных предпринимателей и социально ориентированных лидеров "Территория Ритма" начал работу в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:17

2022-09-08T14:17

2022-09-08T14:17

нижегородская область

общество

глеб никитин

россия

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781733971_56:0:3016:1665_1920x0_80_0_0_b3fbfe7d422ca1a7b304752ac29d0387.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Пятый инклюзивный форум социальных предпринимателей и социально ориентированных лидеров "Территория Ритма" начал работу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Территория Ритма" — это акселерационная площадка развития социального предпринимательства и лидерства для активных людей со всей России, в том числе с инвалидностью."Первый в России инклюзивный форум "Территория Ритма" ведет свою активную работу с 2017 года. За пять лет из простого молодежного мероприятия он превратился в масштабный форум. Если в 2017 году в Нижегородскую область приехали 60 участников из 6 регионов России, то в этом году "Территорию Ритма" посетит рекордное количество участников – свыше 300 человек из 50 регионов России и зарубежных стран. Это значит, что наш форум становится полноценной инклюзивной бизнес-площадкой в сфере развития социального предпринимательства в России", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.За четыре дня работы форума участники смогут проработать свои идеи и создать полноценные социальные и социально-предпринимательские проекты, а также получить инвестиции и другие ресурсы поддержки на их реализацию.По словам автора и руководителя форума "Территория Ритма" Романа Пономаренко, в этом году форум объединит социальных и других предпринимателей, самозанятых, руководителей, представителей НКО, муниципалитетов и государственных органов, волонтеров, наставников и представителей СМИ. На базе отдыха "Изумрудное" будут работать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник, в том числе с инвалидностью, будет чувствовать себя комфортно и сможет полностью погрузиться в атмосферу командной работы."Мы ждем представления проектов в сфере подросткового, в том числе инклюзивного, развития и досуга, экологии, детского развития, профессионального самоопределения подростков, реабилитации и адаптации в обществе. При поддержке опытных наставников команды проработают свои идеи, овладеют эффективными инструментами социального проектирования и компетенциями будущего, научатся предпринимательскому мышлению, навыкам проектного управления и презентаций, командной работе и современному лидерству", — приводятся в сообщении слова Пономаренко.Финальной частью форума станет защита проектов. Победители получат сертификаты на гранты в размере 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220905/it-1814574283.html

https://ria.ru/20220905/konkurs-1814641550.html

https://ria.ru/20220901/shkola-1813771717.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, глеб никитин, россия, нижегородская область