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Мастер-план Дальнего Востока увеличит номерной фонд региона в 1,5 раза - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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Мастер-план Дальнего Востока увеличит номерной фонд региона в 1,5 раза
Мастер-план Дальнего Востока увеличит номерной фонд региона в 1,5 раза - РИА Новости, 08.09.2022
Мастер-план Дальнего Востока увеличит номерной фонд региона в 1,5 раза
Номерной фонд макрорегиона "Дальний Восток" к 2035 году увеличится в 1,5 раза, сообщила на сессии ВЭФ-2022 руководитель Ростуризма Зарина Догузова, комментируя... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T08:55
2022-09-08T10:47
дальний восток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
вэф-2022
зарина догузова
туризм
новости - туризм
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Номерной фонд макрорегиона "Дальний Восток" к 2035 году увеличится в 1,5 раза, сообщила на сессии ВЭФ-2022 руководитель Ростуризма Зарина Догузова, комментируя промежуточные результаты мастер-плана туристического макрорегиона.Ростуризм совместно с проектным офисом ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) разрабатывает мастер-план туристического макрорегиона "Дальний Восток", в который вошли Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край."Мастер-план позволит глубоко исследовать территорию и туристический потенциал Дальнего Востока, точно рассчитать туристический поток, оценить предельную нагрузку, которую он может оказать на регион, выделить перспективные проекты, чтобы туризм стал еще более сильным драйвером развития экономики Дальнего Востока", - сообщает Догузова.Туристическое мастер-планирование Дальнего Востока поможет также увеличить инвестиции в регион и развить его экономику в целом."Инвесторы видят, что работают меры поддержки. Они охотнее вступают в земельные отношения, идут в проектирование, появляется все больше инициатив. Банки это видят. Мы совместно с коммерческими банками охотно идем в финансирование сложных крупных комплексных проектов развития. Из каждых 10 рублей инвестиций на 1 рубль бюджетных средств, 8 рублей – это банковские заемные средства, которые из этих проектов будут возвращены", - рассказал на сессии старший управляющий банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин.Он отметил, что по данным социологического исследования, которое проводилось в рамках создания схемы туристического развития России (также разрабатывает ООО ПроГород, группа ВЭБ.РФ) Дальний Восток входит в тройку самых желанных к посещению мест наряду с Байкалом и Алтаем."Поездка на Дальний Восток в два с половиной раза дороже, чем в среднем по стране, по данным наших исследований, есть явное несоответствие цены с качеством: только 10% номерного фонда соответствует стандартам. Но поездка на Дальний Восток является поездкой мечты, на которую люди готовы копить, поэтому планы по удвоению туристического потока мы полностью поддерживаем", - подытожил Перин.Работа над мастер-планом туристического макрорегиона "Дальний Восток" завершится к концу 2022 года. Одновременно в разработке проектного офиса ООО "ПроГород" находятся еще два макрорегиональных мастер-плана: "Большое Золотое кольцо" и "Западный Юг России".
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дальний восток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), вэф-2022, зарина догузова, новости - туризм, экономика
Дальний Восток, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), ВЭФ-2022, Зарина Догузова, Туризм, Новости - Туризм, Экономика
08:55 08.09.2022 (обновлено: 10:47 08.09.2022)
 

Мастер-план Дальнего Востока увеличит номерной фонд региона в 1,5 раза

© Фото предоставлено ООО "ПроГород" Старший управляющий банкир блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами "ВЭБ.РФ" Антон Перин
Старший управляющий банкир блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Антон Перин
© Фото предоставлено ООО "ПроГород"
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Номерной фонд макрорегиона "Дальний Восток" к 2035 году увеличится в 1,5 раза, сообщила на сессии ВЭФ-2022 руководитель Ростуризма Зарина Догузова, комментируя промежуточные результаты мастер-плана туристического макрорегиона.
Ростуризм совместно с проектным офисом ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) разрабатывает мастер-план туристического макрорегиона "Дальний Восток", в который вошли Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край.
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"Мастер-план позволит глубоко исследовать территорию и туристический потенциал Дальнего Востока, точно рассчитать туристический поток, оценить предельную нагрузку, которую он может оказать на регион, выделить перспективные проекты, чтобы туризм стал еще более сильным драйвером развития экономики Дальнего Востока", - сообщает Догузова.
Туристическое мастер-планирование Дальнего Востока поможет также увеличить инвестиции в регион и развить его экономику в целом.
"Инвесторы видят, что работают меры поддержки. Они охотнее вступают в земельные отношения, идут в проектирование, появляется все больше инициатив. Банки это видят. Мы совместно с коммерческими банками охотно идем в финансирование сложных крупных комплексных проектов развития. Из каждых 10 рублей инвестиций на 1 рубль бюджетных средств, 8 рублей – это банковские заемные средства, которые из этих проектов будут возвращены", - рассказал на сессии старший управляющий банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин.
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Он отметил, что по данным социологического исследования, которое проводилось в рамках создания схемы туристического развития России (также разрабатывает ООО ПроГород, группа ВЭБ.РФ) Дальний Восток входит в тройку самых желанных к посещению мест наряду с Байкалом и Алтаем.
"Поездка на Дальний Восток в два с половиной раза дороже, чем в среднем по стране, по данным наших исследований, есть явное несоответствие цены с качеством: только 10% номерного фонда соответствует стандартам. Но поездка на Дальний Восток является поездкой мечты, на которую люди готовы копить, поэтому планы по удвоению туристического потока мы полностью поддерживаем", - подытожил Перин.
Работа над мастер-планом туристического макрорегиона "Дальний Восток" завершится к концу 2022 года. Одновременно в разработке проектного офиса ООО "ПроГород" находятся еще два макрорегиональных мастер-плана: "Большое Золотое кольцо" и "Западный Юг России".
 
ТуризмДальний ВостокФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ВЭФ-2022Зарина ДогузоваНовости - ТуризмЭкономика
 
 
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