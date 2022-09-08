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Положительно относятся к поднятию флага в школах 77 процентов россиян

Положительно относятся к поднятию флага в школах 77 процентов россиян - РИА Новости, 08.09.2022

Положительно относятся к поднятию флага в школах 77 процентов россиян

Большая часть россиян (77%) положительно относятся к поднятию флага и исполнению гимна в начале недели в школах, свидетельствуют результаты опроса фонда... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:23

2022-09-08T17:23

2022-09-08T17:25

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россия

фомнибус

образование

образование - общество

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большая часть россиян (77%) положительно относятся к поднятию флага и исполнению гимна в начале недели в школах, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Большинство россиян (77%) положительно относятся к тому, чтобы неделя в школах начиналась с поднятия флага России и исполнения государственного гимна. Отрицательно к этому относятся 10% опрошенных. Еще 13% затруднились с ответом.Респонденты, которые относятся положительно, рассказали о причинах своего хорошего отношения. Так, 44% считают, что это способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою страну, уважения к ней. Для 12% исполнение гимна и поднятие флага важно, так как "дети должны знать государственные символы России".Те, кто против этих процедур, также рассказали почему: кто-то считает, что это бессмысленно и ничего не даст (4%), кто-то считает поднятие флага и исполнения гимна в школах "пропагандой и вовлечением детей в политику" (2%).Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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общество, россия, фомнибус, образование, образование - общество