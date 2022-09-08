17:23 08.09.2022 (обновлено: 17:25 08.09.2022)
Положительно относятся к поднятию флага в школах 77 процентов россиян
ФОМ: 77 процентов россиян положительно относятся к поднятию флага в школах
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкУчащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №1619 имени М. И. Цветаевой в Москве
Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №1619 имени М. И. Цветаевой в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большая часть россиян (77%) положительно относятся к поднятию флага и исполнению гимна в начале недели в школах, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Большинство россиян (77%) положительно относятся к тому, чтобы неделя в школах начиналась с поднятия флага России и исполнения государственного гимна. Отрицательно к этому относятся 10% опрошенных. Еще 13% затруднились с ответом.
Респонденты, которые относятся положительно, рассказали о причинах своего хорошего отношения. Так, 44% считают, что это способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою страну, уважения к ней. Для 12% исполнение гимна и поднятие флага важно, так как "дети должны знать государственные символы России".
Те, кто против этих процедур, также рассказали почему: кто-то считает, что это бессмысленно и ничего не даст (4%), кто-то считает поднятие флага и исполнения гимна в школах "пропагандой и вовлечением детей в политику" (2%).
Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.