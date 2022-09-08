Рейтинг@Mail.ru
Положительно относятся к поднятию флага в школах 77 процентов россиян - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/flag-1815464618.html
Положительно относятся к поднятию флага в школах 77 процентов россиян
Положительно относятся к поднятию флага в школах 77 процентов россиян - РИА Новости, 08.09.2022
Положительно относятся к поднятию флага в школах 77 процентов россиян
Большая часть россиян (77%) положительно относятся к поднятию флага и исполнению гимна в начале недели в школах, свидетельствуют результаты опроса фонда... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:23
2022-09-08T17:25
общество
россия
фомнибус
образование
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813661445_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_40472f9ea392af684e74d895c78aaad7.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большая часть россиян (77%) положительно относятся к поднятию флага и исполнению гимна в начале недели в школах, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Большинство россиян (77%) положительно относятся к тому, чтобы неделя в школах начиналась с поднятия флага России и исполнения государственного гимна. Отрицательно к этому относятся 10% опрошенных. Еще 13% затруднились с ответом.Респонденты, которые относятся положительно, рассказали о причинах своего хорошего отношения. Так, 44% считают, что это способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою страну, уважения к ней. Для 12% исполнение гимна и поднятие флага важно, так как "дети должны знать государственные символы России".Те, кто против этих процедур, также рассказали почему: кто-то считает, что это бессмысленно и ничего не даст (4%), кто-то считает поднятие флага и исполнения гимна в школах "пропагандой и вовлечением детей в политику" (2%).Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220908/flag-1815303612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813661445_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5033249bb3937cfab1281ad261e71f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, фомнибус, образование, образование - общество
Общество, Россия, ФОМнибус, Образование, Образование - Общество
17:23 08.09.2022 (обновлено: 17:25 08.09.2022)
 
Положительно относятся к поднятию флага в школах 77 процентов россиян

ФОМ: 77 процентов россиян положительно относятся к поднятию флага в школах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкУчащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №1619 имени М. И. Цветаевой в Москве
Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №1619 имени М. И. Цветаевой в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №1619 имени М. И. Цветаевой в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большая часть россиян (77%) положительно относятся к поднятию флага и исполнению гимна в начале недели в школах, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Большинство россиян (77%) положительно относятся к тому, чтобы неделя в школах начиналась с поднятия флага России и исполнения государственного гимна. Отрицательно к этому относятся 10% опрошенных. Еще 13% затруднились с ответом.
Респонденты, которые относятся положительно, рассказали о причинах своего хорошего отношения. Так, 44% считают, что это способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою страну, уважения к ней. Для 12% исполнение гимна и поднятие флага важно, так как "дети должны знать государственные символы России".
Те, кто против этих процедур, также рассказали почему: кто-то считает, что это бессмысленно и ничего не даст (4%), кто-то считает поднятие флага и исполнения гимна в школах "пропагандой и вовлечением детей в политику" (2%).
Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
07:54
Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах
 
ОбществоРоссияФОМнибусОбразованиеОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала