https://ria.ru/20220908/flag-1815303612.html

Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах

Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах - РИА Новости, 08.09.2022

Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах

Почти 70% россиян поддерживают церемонию поднятия флага в школах с 1 сентября, по их мнению, это воспитывает патриотизм, сообщил генеральный директор, Фонд... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:54

2022-09-08T07:54

2022-09-08T07:54

общество

россия

вциом

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Почти 70% россиян поддерживают церемонию поднятия флага в школах с 1 сентября, по их мнению, это воспитывает патриотизм, сообщил генеральный директор, Фонд содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" Константин Абрамов.По его словам, это предложение поддерживают, потому что через такие практики воспитывается патриотизм.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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общество, россия, вциом