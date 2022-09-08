Рейтинг@Mail.ru
Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/flag-1815303612.html
Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах
Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах - РИА Новости, 08.09.2022
Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах
Почти 70% россиян поддерживают церемонию поднятия флага в школах с 1 сентября, по их мнению, это воспитывает патриотизм, сообщил генеральный директор, Фонд... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:54
2022-09-08T07:54
общество
россия
вциом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813659363_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48b2c7be3b7c9f4d626d822baa18890d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Почти 70% россиян поддерживают церемонию поднятия флага в школах с 1 сентября, по их мнению, это воспитывает патриотизм, сообщил генеральный директор, Фонд содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" Константин Абрамов.По его словам, это предложение поддерживают, потому что через такие практики воспитывается патриотизм.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220822/flag-1811420503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813659363_466:0:3072:1954_1920x0_80_0_0_c01b5f448a6595ae5671ce25a9178de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
07:54 08.09.2022
 
Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах

ВЦИОМ: почти 70% россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве
Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Почти 70% россиян поддерживают церемонию поднятия флага в школах с 1 сентября, по их мнению, это воспитывает патриотизм, сообщил генеральный директор, Фонд содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" Константин Абрамов.
"Мы знаем, что каждая учебная неделя в школах будет начинаться с поднятия флага России и исполнения гимна на торжественной линейке… поддерживают 69% россиян среди всех опрошенных, среди родителей, школьников - 72%", - сказал Абрамов на сессии на ВЭФ.
По его словам, это предложение поддерживают, потому что через такие практики воспитывается патриотизм.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Концерт на Красной площади От Руси до России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 19:50Специальная военная операция на Украине
ЕР передала флаги в детские сады и школы ЛНР
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала