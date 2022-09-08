Почти 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах
ВЦИОМ: почти 70% россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве
Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Почти 70% россиян поддерживают церемонию поднятия флага в школах с 1 сентября, по их мнению, это воспитывает патриотизм, сообщил генеральный директор, Фонд содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" Константин Абрамов.
"Мы знаем, что каждая учебная неделя в школах будет начинаться с поднятия флага России и исполнения гимна на торжественной линейке… поддерживают 69% россиян среди всех опрошенных, среди родителей, школьников - 72%", - сказал Абрамов на сессии на ВЭФ.
По его словам, это предложение поддерживают, потому что через такие практики воспитывается патриотизм.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.