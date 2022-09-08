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Силуанов вывел формулу финансового суверенитета для России - РИА Новости, 08.09.2022
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Силуанов вывел формулу финансового суверенитета для России
Силуанов вывел формулу финансового суверенитета для России - РИА Новости, 08.09.2022
Силуанов вывел формулу финансового суверенитета для России
Формула финансового суверенитета для России - это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой, такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:48
2022-09-08T13:13
россия
экономика
антон силуанов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Формула финансового суверенитета для России - это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой, такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.По словам министра, тема финансового суверенитета является "очень важной" для России. Силуанов отметил, что, несмотря на то, что союзники России - "это армия и флот", без финансовой составляющей это "не годится"."Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой - первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на "дадут ли нам в долг или нет", - пояснил Силуанов.
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россия, экономика, антон силуанов
Россия, Экономика, Антон Силуанов
12:48 08.09.2022 (обновлено: 13:13 08.09.2022)
 
Силуанов вывел формулу финансового суверенитета для России

Силуанов: для финсуверенитета надо жить по средствам и не ходить с протянутой рукой

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Формула финансового суверенитета для России - это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой, такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.
По словам министра, тема финансового суверенитета является "очень важной" для России. Силуанов отметил, что, несмотря на то, что союзники России - "это армия и флот", без финансовой составляющей это "не годится".
"Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой - первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на "дадут ли нам в долг или нет", - пояснил Силуанов.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
12:36
Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, заявил Мишустин
 
РоссияЭкономикаАнтон Силуанов
 
 
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