https://ria.ru/20220908/finansy-1815380209.html

Силуанов вывел формулу финансового суверенитета для России

Силуанов вывел формулу финансового суверенитета для России - РИА Новости, 08.09.2022

Силуанов вывел формулу финансового суверенитета для России

Формула финансового суверенитета для России - это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой, такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:48

2022-09-08T12:48

2022-09-08T13:13

россия

экономика

антон силуанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756137536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06482505fc61798729a4bda63d3df9b0.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Формула финансового суверенитета для России - это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой, такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.По словам министра, тема финансового суверенитета является "очень важной" для России. Силуанов отметил, что, несмотря на то, что союзники России - "это армия и флот", без финансовой составляющей это "не годится"."Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой - первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на "дадут ли нам в долг или нет", - пояснил Силуанов.

https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815375894.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, антон силуанов