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Мишустин призвал вести ответственную финансовую политику - РИА Новости, 08.09.2022
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Мишустин призвал вести ответственную финансовую политику
Мишустин призвал вести ответственную финансовую политику - РИА Новости, 08.09.2022
Мишустин призвал вести ответственную финансовую политику
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ответ на долгосрочные санкции в России должна быть ответственная бюджетная финансовая политика, чтобы люди не... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:50
2022-09-08T11:50
россия
экономика
санкции в отношении россии
михаил мишустин
правительство рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ответ на долгосрочные санкции в России должна быть ответственная бюджетная финансовая политика, чтобы люди не боялись за свои сбережения, а элементы финансовой системы работали бесперебойно и надежно."В первую очередь, это ответственная бюджетная финансовая политика. Что такое ответственная? Здесь нужно говорить о стабильной финансовой системе. Все составляющие финансовой системы должны быть стабильны, чтобы люди не боялись за свои сбережения, а элементы финансовой системы работали бесперебойно и надежно", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, какие решения или действия могут быть приняты Минфином РФ и финансовыми властями в ближайшие 10-12 лет.
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россия, экономика, санкции в отношении россии, михаил мишустин, правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Санкции в отношении России, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
11:50 08.09.2022
 
Мишустин призвал вести ответственную финансовую политику

Мишустин: нужна ответственная финансовая политика, чтобы люди не боялись за сбережения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ответ на долгосрочные санкции в России должна быть ответственная бюджетная финансовая политика, чтобы люди не боялись за свои сбережения, а элементы финансовой системы работали бесперебойно и надежно.
"В первую очередь, это ответственная бюджетная финансовая политика. Что такое ответственная? Здесь нужно говорить о стабильной финансовой системе. Все составляющие финансовой системы должны быть стабильны, чтобы люди не боялись за свои сбережения, а элементы финансовой системы работали бесперебойно и надежно", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, какие решения или действия могут быть приняты Минфином РФ и финансовыми властями в ближайшие 10-12 лет.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
07:43
Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства
 
РоссияЭкономикаСанкции в отношении РоссииМихаил МишустинПравительство РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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