https://ria.ru/20220908/finansy-1815357895.html

Мишустин призвал вести ответственную финансовую политику

Мишустин призвал вести ответственную финансовую политику - РИА Новости, 08.09.2022

Мишустин призвал вести ответственную финансовую политику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ответ на долгосрочные санкции в России должна быть ответственная бюджетная финансовая политика, чтобы люди не... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:50

2022-09-08T11:50

2022-09-08T11:50

россия

экономика

санкции в отношении россии

михаил мишустин

правительство рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ответ на долгосрочные санкции в России должна быть ответственная бюджетная финансовая политика, чтобы люди не боялись за свои сбережения, а элементы финансовой системы работали бесперебойно и надежно."В первую очередь, это ответственная бюджетная финансовая политика. Что такое ответственная? Здесь нужно говорить о стабильной финансовой системе. Все составляющие финансовой системы должны быть стабильны, чтобы люди не боялись за свои сбережения, а элементы финансовой системы работали бесперебойно и надежно", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, какие решения или действия могут быть приняты Минфином РФ и финансовыми властями в ближайшие 10-12 лет.

https://ria.ru/20220908/mishustin-1815303145.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, санкции в отношении россии, михаил мишустин, правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии)