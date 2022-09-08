https://ria.ru/20220908/feyki-1815378535.html

Главред "Вечерних ведомостей" проходит допрос по делу о фейках об армии

Главред "Вечерних ведомостей" проходит допрос по делу о фейках об армии - РИА Новости, 08.09.2022

Главред "Вечерних ведомостей" проходит допрос по делу о фейках об армии

Главного редактора интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова допрашивают из-за его возможной причастности к фейкам о ВС РФ, по делу о которых... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:43

2022-09-08T12:43

2022-09-08T12:45

россия

москва

происшествия

илья пономарев

сша

вооруженные силы рф

открытая россия

государственный департамент сша

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Главного редактора интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова допрашивают из-за его возможной причастности к фейкам о ВС РФ, по делу о которых заочно арестован экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, сообщил РИА Новости адвокат Постникова Георгий Краснов в четверг."Пока он (Постников) не вышел с допроса, кратко фабула в том, что уголовное дело в отношении Ильи Пономарева возбуждено еще в августе, по статье 207.3 УК РФ за так называемые "военные фейки", в рамках этого дела на причастность проверяются ряд независимых журналистов, в том числе и Постников", - сказал собеседник агентства.В постановлении Коптевского районного суда Москвы, предоставленном РИА Новости Красновым, причиной возбуждения уголовного дела на Пономарева стали его высказывания в видеороликах на YouTube-канале. В тексте документа уточняется, что экс-депутат распространил сведения о якобы "уничтожении ВС РФ мирных жителей и священнослужителя, создании помех в работе гуманитарного коридора, а также о ракетной бомбардировке Запорожской АЭС", несмотря на заявления Минобороны РФ о том, что российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам."В ходатайстве, представленном в суд, следователь указывает, что производство обыска в жилом помещении по месту регистрации Постникова Владислава необходимо в целях отыскания орудия... документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела", - уточняется в постановлении московского суда.По словам адвоката, Постников не знает экс-депутата, его взглядов не разделяет и ведет только личный канал и канал издания "Вечерние ведомости"."Пока без лишней истерики все выглядит так, что его допросят в качестве свидетеля, мы выйдем и поедем домой", - добавил Краснов.Ранее источник сообщал, что утром в четверг в квартире Постникова прошли обыски в рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, заочно арестованного по уголовному делу о фейках против ВС РФ. По словам источника, именно Постников "имел тесный контакт" по интернет-проекту Пономарева, каналу "Утро Февраля".В ходе обысков в квартире у Постникова нашли сертификат участника обменной программы госдепа США "Открытый мир". По данным представителя российских спецслужб, ЦРУ через данную программу под видом цели показать российским гражданам "открытый мир" фактически вербует себе агентуру влияния в целевых странах.Помимо этого, среди вещей главреда "Вечерних ведомостей" обнаружена визитка бывшего исполнительного директора Апелляционного суда седьмого округа США Коллина М. Фитцпатрика, благодарность от движения в защиту прав избирателей "Голос"* и бейдж наблюдателя на выборах президента Украины в 2014 году. Также изъяты один жесткий диск, флешка, пять сотовых телефонов, смарт-часы, заграничный паспорт и два баннера с символикой "Открытой России"**.*Организация внесена в реестр незарегистрированных НПО-иноагентов**Организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность

https://ria.ru/20220908/ponomarev-1815300483.html

https://ria.ru/20220908/obyski-1815331902.html

https://ria.ru/20220816/twitch-1809947972.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, илья пономарев, сша, вооруженные силы рф, открытая россия, государственный департамент сша