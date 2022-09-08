Рейтинг@Mail.ru
В ФАДН рассказали об особенностях нацполитики на освобожденных территориях - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/fadn-1815391782.html
В ФАДН рассказали об особенностях нацполитики на освобожденных территориях
В ФАДН рассказали об особенностях нацполитики на освобожденных территориях - РИА Новости, 08.09.2022
В ФАДН рассказали об особенностях нацполитики на освобожденных территориях
Насаждение идеологии бандеровщины и нацизма в течение 30 лет на Украине привели к такому состоянию в обществе, что на освобожденных в ходе спецоперации... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:14
2022-09-08T13:14
общество
украина
россия
донбасс
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812903023_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_e2dd206a5b7bc49bfc4255574628f08c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Насаждение идеологии бандеровщины и нацизма в течение 30 лет на Украине привели к такому состоянию в обществе, что на освобожденных в ходе спецоперации территориях придется заново выстраивать национальную политику и патриотическое воспитание, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов."В течение 30 лет шло очень агрессивное распространение идеологии бандеровщины, нацизма фактически во все сферы жизни украинского общества. Это и в социальной сфере, и в политике, и в образовании. И так как частично украинское информационное поле затрагивало, в том числе, и Донбасс, и те территории, которые сейчас были вновь освобождены, то с последствиями этой работы мы сейчас сталкиваемся и понимаем, что нам фактически заново надо с молодыми ребятами выстраивать работу по разъяснению наших истоков, нашей общей истории, взаимоотношений между нашими братскими народами", - сказал Баринов на Восточном экономическом форумеПо его словам, предстоит достаточно серьезная системная работа по выстраиванию нацполитики и воспитательная работа, которую планируется проводить вместе с возрождающимися на освобожденных территориях общественными организациями, религиозными объединениями и национально-культурными автономиями Российской Федерации.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812903023_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69c76668dc0dade59a89706c86fa5352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, россия, донбасс, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), игорь баринов
Общество, Украина, Россия, Донбасс, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Игорь Баринов
13:14 08.09.2022
 
В ФАДН рассказали об особенностях нацполитики на освобожденных территориях

Баринов: после 30 лет бандеровщины на Украине придется заново выстроить нацполитику

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов
 Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Насаждение идеологии бандеровщины и нацизма в течение 30 лет на Украине привели к такому состоянию в обществе, что на освобожденных в ходе спецоперации территориях придется заново выстраивать национальную политику и патриотическое воспитание, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
"В течение 30 лет шло очень агрессивное распространение идеологии бандеровщины, нацизма фактически во все сферы жизни украинского общества. Это и в социальной сфере, и в политике, и в образовании. И так как частично украинское информационное поле затрагивало, в том числе, и Донбасс, и те территории, которые сейчас были вновь освобождены, то с последствиями этой работы мы сейчас сталкиваемся и понимаем, что нам фактически заново надо с молодыми ребятами выстраивать работу по разъяснению наших истоков, нашей общей истории, взаимоотношений между нашими братскими народами", - сказал Баринов на Восточном экономическом форуме
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
По его словам, предстоит достаточно серьезная системная работа по выстраиванию нацполитики и воспитательная работа, которую планируется проводить вместе с возрождающимися на освобожденных территориях общественными организациями, религиозными объединениями и национально-культурными автономиями Российской Федерации.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Четвертый день ВЭФ-2022
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2022 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

Девушки в форме стюардесс Аэрофлота и участники Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 15

На ВЭФ-2022 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".

Участники сессии Новое время для дипломатии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке демонстрирует очки виртуальной реальности
3 из 15

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2022 уже подписали 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Трутнев.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 15

На ВЭФ-2022 уже подписали 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Трутнев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 15

На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПовар демонстрирует крабов на площадке проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.
Повар демонстрирует крабов на площадке проведения Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 15
Повар демонстрирует крабов на площадке проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2022 приехали гости из более чем 60 стран. Самой многочисленной иностранной делегацией стала китайская — 205 человек.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

На ВЭФ-2022 приехали гости из более чем 60 стран. Самой многочисленной иностранной делегацией стала китайская — 205 человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчастница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером Алексом
8 из 15
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с Россией в сфере энергетики, промышленности и инвестиций.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с Россией в сфере энергетики, промышленности и инвестиций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Они также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.

Стенд с макетом железной дороги и поезда РЖД на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 15

Они также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В дни ВЭФ-2022 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

Девушки рассматривают сервисного робота-промоутера Алекса на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11 из 15

В дни ВЭФ-2022 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 15
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал ВЭФ важнейшим международным событием, где встречаются лидеры государств, принимаются решения, влияющие на весь Азиатско-Тихоокеанский регион и на будущее всего человечества.

Сессия Муравьев-Амурский – 2030 в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал ВЭФ важнейшим международным событием, где встречаются лидеры государств, принимаются решения, влияющие на весь Азиатско-Тихоокеанский регион и на будущее всего человечества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Он уверен, что традиция форума по укреплению международного сотрудничества сохранится и в будущем.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 15

Он уверен, что традиция форума по укреплению международного сотрудничества сохранится и в будущем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.

Стенд компании Fesco на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
15 из 15

На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВЭФ-2022 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 15

В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 15

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 15

На ВЭФ-2022 уже подписали 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Трутнев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 15

На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 15
Повар демонстрирует крабов на площадке проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 15

На ВЭФ-2022 приехали гости из более чем 60 стран. Самой многочисленной иностранной делегацией стала китайская — 205 человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируется с сервисным роботом-промоутером "Алексом".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с Россией в сфере энергетики, промышленности и инвестиций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Они также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 15

В дни ВЭФ-2022 проходят различные фестивали, концерты и выставки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал ВЭФ важнейшим международным событием, где встречаются лидеры государств, принимаются решения, влияющие на весь Азиатско-Тихоокеанский регион и на будущее всего человечества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 15

Он уверен, что традиция форума по укреплению международного сотрудничества сохранится и в будущем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
15 из 15

На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
 
ОбществоУкраинаРоссияДонбассФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Игорь Баринов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала