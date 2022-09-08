https://ria.ru/20220908/fadn-1815391782.html

В ФАДН рассказали об особенностях нацполитики на освобожденных территориях

В ФАДН рассказали об особенностях нацполитики на освобожденных территориях - РИА Новости, 08.09.2022

В ФАДН рассказали об особенностях нацполитики на освобожденных территориях

Насаждение идеологии бандеровщины и нацизма в течение 30 лет на Украине привели к такому состоянию в обществе, что на освобожденных в ходе спецоперации... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:14

2022-09-08T13:14

2022-09-08T13:14

общество

украина

россия

донбасс

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Насаждение идеологии бандеровщины и нацизма в течение 30 лет на Украине привели к такому состоянию в обществе, что на освобожденных в ходе спецоперации территориях придется заново выстраивать национальную политику и патриотическое воспитание, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов."В течение 30 лет шло очень агрессивное распространение идеологии бандеровщины, нацизма фактически во все сферы жизни украинского общества. Это и в социальной сфере, и в политике, и в образовании. И так как частично украинское информационное поле затрагивало, в том числе, и Донбасс, и те территории, которые сейчас были вновь освобождены, то с последствиями этой работы мы сейчас сталкиваемся и понимаем, что нам фактически заново надо с молодыми ребятами выстраивать работу по разъяснению наших истоков, нашей общей истории, взаимоотношений между нашими братскими народами", - сказал Баринов на Восточном экономическом форумеПо его словам, предстоит достаточно серьезная системная работа по выстраиванию нацполитики и воспитательная работа, которую планируется проводить вместе с возрождающимися на освобожденных территориях общественными организациями, религиозными объединениями и национально-культурными автономиями Российской Федерации.ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, россия, донбасс, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), игорь баринов