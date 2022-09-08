В ФАДН рассказали об особенностях нацполитики на освобожденных территориях

Баринов: после 30 лет бандеровщины на Украине придется заново выстроить нацполитику
На ВЭФ-2022 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.
На ВЭФ-2022 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.
В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".
В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
На ВЭФ-2022 уже подписали 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Трутнев.
На ВЭФ-2022 уже подписали 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Трутнев.
На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
На ВЭФ-2022 приехали гости из более чем 60 стран. Самой многочисленной иностранной делегацией стала китайская — 205 человек.
На ВЭФ-2022 приехали гости из более чем 60 стран. Самой многочисленной иностранной делегацией стала китайская — 205 человек.
Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с Россией в сфере энергетики, промышленности и инвестиций.
Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с Россией в сфере энергетики, промышленности и инвестиций.
Они также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.
Они также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.
В дни ВЭФ-2022 проходят различные фестивали, концерты и выставки.
В дни ВЭФ-2022 проходят различные фестивали, концерты и выставки.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал ВЭФ важнейшим международным событием, где встречаются лидеры государств, принимаются решения, влияющие на весь Азиатско-Тихоокеанский регион и на будущее всего человечества.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал ВЭФ важнейшим международным событием, где встречаются лидеры государств, принимаются решения, влияющие на весь Азиатско-Тихоокеанский регион и на будущее всего человечества.
Он уверен, что традиция форума по укреплению международного сотрудничества сохранится и в будущем.
Он уверен, что традиция форума по укреплению международного сотрудничества сохранится и в будущем.
На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.
На ВЭФ-2022 продолжаются панельные сессии и круглые столы по экономическим, культурным и экологическим темам.
В том числе, на форуме состоялась сессия "Новое время для дипломатии".
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
На ВЭФ-2022 уже подписали 260 соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Трутнев.
На выставке Восточного экономического форума открылся стенд корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
На ВЭФ-2022 приехали гости из более чем 60 стран. Самой многочисленной иностранной делегацией стала китайская — 205 человек.
Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с Россией в сфере энергетики, промышленности и инвестиций.
Они также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.
В дни ВЭФ-2022 проходят различные фестивали, концерты и выставки.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал ВЭФ важнейшим международным событием, где встречаются лидеры государств, принимаются решения, влияющие на весь Азиатско-Тихоокеанский регион и на будущее всего человечества.
Он уверен, что традиция форума по укреплению международного сотрудничества сохранится и в будущем.
На ВЭФ-2022 открылся стенд компании Fesco.