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Живущие на Западе турки рассказали о "грядущем кошмаре" из-за энергокризиса - РИА Новости, 08.09.2022
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Живущие на Западе турки рассказали о "грядущем кошмаре" из-за энергокризиса
Живущие на Западе турки рассказали о "грядущем кошмаре" из-за энергокризиса - РИА Новости, 08.09.2022
Живущие на Западе турки рассказали о "грядущем кошмаре" из-за энергокризиса
Проживающие в европейских странах турки рассказали, что запасаются мазутом, древесным углем для того, чтобы пережить ожидающуюся "кошмарную зиму", некоторые из... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:00
2022-09-08T11:02
владимир путин
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россия
франция
в мире
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АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Проживающие в европейских странах турки рассказали, что запасаются мазутом, древесным углем для того, чтобы пережить ожидающуюся "кошмарную зиму", некоторые из них не понимают политику правительства, пишет в четверг газета Yeni Şafak.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Мустафа Орсоглу, живущий во Франции с 1995 года, рассказал, что "по всей Европе разразился большой экономический кризис из-за энергии, и нет убедительного ответа, как его преодолеть".Кенан Тюрюдю, работающий строителем во Франции, считает, что энергетический кризис очень сильно повлиял на жизнь граждан.Аслы Баг, живущая в Австрии уже почти 20 лет, замужем и является матерью троих детей."Кризис повлиял на нас по-разному. Подводя итог, можно сказать, что цены на топливо, электроэнергию, аренду, природный газ и продукты питания выросли более чем в два раза. Однако минимальные зарплаты и оклады остались прежними. Это, естественно, создает трудности в удовлетворении частных потребностей и платежей. Если мы не сможем найти газ, о чем ходят слухи, мы будем жечь дрова. Нам пришлось ограничить некоторые вещи из-за страха перед финансовыми трудностями. С ресторанами, спортом, развлечениями покончено. Правительство помогает, как может, но этого недостаточно. Я не понимаю политической линии правительства", — сказала она.
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владимир путин, европа, россия, франция, в мире
Владимир Путин, Европа, Россия, Франция, В мире
07:00 08.09.2022 (обновлено: 11:02 08.09.2022)
 
Живущие на Западе турки рассказали о "грядущем кошмаре" из-за энергокризиса

Yeni Şafak: живущие на Западе турки рассказали о "грядущем кошмаре" из-за энергокризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Проживающие в европейских странах турки рассказали, что запасаются мазутом, древесным углем для того, чтобы пережить ожидающуюся "кошмарную зиму", некоторые из них не понимают политику правительства, пишет в четверг газета Yeni Şafak.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

"Россия закрыла вентили, и Европа оказалась в газовом кризисе. Страны спешат пережить с минимальным ущербом зиму, которая, как ожидается, будет кошмарной. Турки здесь также строят свои собственные планы. Некоторые запасались мазутом, некоторые строили печи и покупали древесный уголь. Есть даже те, кто запасается свечами на случай отключения электричества. В Европе предстоящая "великая зима" и природный газ являются темой даже случайных разговоров", — пишет издание.

Мустафа Орсоглу, живущий во Франции с 1995 года, рассказал, что "по всей Европе разразился большой экономический кризис из-за энергии, и нет убедительного ответа, как его преодолеть".

"Существует огромная проблема природного газа и нефти. Государство оказывает помощь, но она неудовлетворительна. Если они не найдут реальных решений, я думаю, что начало катастрофы будет зимой", — сказал он.

Кенан Тюрюдю, работающий строителем во Франции, считает, что энергетический кризис очень сильно повлиял на жизнь граждан.

"Я купил печку и много свечей, потому что у меня были серьезные опасения. Французское правительство говорит, что возобновит работу центров атомных электростанций и будет поставлять природный газ из других стран, например, из Алжира. Но мы видели в СМИ негативные скандирования алжирских граждан в адрес президента Франции", — сказал он.

Аслы Баг, живущая в Австрии уже почти 20 лет, замужем и является матерью троих детей.
"Кризис повлиял на нас по-разному. Подводя итог, можно сказать, что цены на топливо, электроэнергию, аренду, природный газ и продукты питания выросли более чем в два раза. Однако минимальные зарплаты и оклады остались прежними. Это, естественно, создает трудности в удовлетворении частных потребностей и платежей. Если мы не сможем найти газ, о чем ходят слухи, мы будем жечь дрова. Нам пришлось ограничить некоторые вещи из-за страха перед финансовыми трудностями. С ресторанами, спортом, развлечениями покончено. Правительство помогает, как может, но этого недостаточно. Я не понимаю политической линии правительства", — сказала она.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 20:05
ЕС с начала года сократил импорт российского газа на 48 процентов
 
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