https://ria.ru/20220908/evropa-1815299747.html

Живущие на Западе турки рассказали о "грядущем кошмаре" из-за энергокризиса

Живущие на Западе турки рассказали о "грядущем кошмаре" из-за энергокризиса - РИА Новости, 08.09.2022

Живущие на Западе турки рассказали о "грядущем кошмаре" из-за энергокризиса

Проживающие в европейских странах турки рассказали, что запасаются мазутом, древесным углем для того, чтобы пережить ожидающуюся "кошмарную зиму", некоторые из... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:00

2022-09-08T07:00

2022-09-08T11:02

владимир путин

европа

россия

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Проживающие в европейских странах турки рассказали, что запасаются мазутом, древесным углем для того, чтобы пережить ожидающуюся "кошмарную зиму", некоторые из них не понимают политику правительства, пишет в четверг газета Yeni Şafak.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Мустафа Орсоглу, живущий во Франции с 1995 года, рассказал, что "по всей Европе разразился большой экономический кризис из-за энергии, и нет убедительного ответа, как его преодолеть".Кенан Тюрюдю, работающий строителем во Франции, считает, что энергетический кризис очень сильно повлиял на жизнь граждан.Аслы Баг, живущая в Австрии уже почти 20 лет, замужем и является матерью троих детей."Кризис повлиял на нас по-разному. Подводя итог, можно сказать, что цены на топливо, электроэнергию, аренду, природный газ и продукты питания выросли более чем в два раза. Однако минимальные зарплаты и оклады остались прежними. Это, естественно, создает трудности в удовлетворении частных потребностей и платежей. Если мы не сможем найти газ, о чем ходят слухи, мы будем жечь дрова. Нам пришлось ограничить некоторые вещи из-за страха перед финансовыми трудностями. С ресторанами, спортом, развлечениями покончено. Правительство помогает, как может, но этого недостаточно. Я не понимаю политической линии правительства", — сказала она.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815262749.html

европа

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, европа, россия, франция, в мире