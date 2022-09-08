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В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом - РИА Новости, 08.09.2022
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В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом
В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом - РИА Новости, 08.09.2022
В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом
Призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну - это "появление геноцида", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:32
2022-09-08T14:51
калининград
калининградская область
эстония
антон алиханов
урмас рейнсалу
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КАЛИНИНГРАД, 8 сен – РИА Новости. Призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну - это "появление геноцида", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.Прибалтика и Польша с 19 сентября закроют въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, в том числе теми, которые выдали другие государства, сообщил ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По словам чиновника, призыв к россиянам таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют"."Прибалтика и Польша все еще не выпустили разъяснений механики действий (закрытия въезда для россиян – ред.). Никаких новых подробностей нет, кроме срока начала действия запрета. А заявление Рейнсалу — проявление геноцида, никак по-другому это назвать нельзя", - заявил Лысков.
https://ria.ru/20220907/estoniya-1815023441.html
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калининград, калининградская область, эстония, антон алиханов, урмас рейнсалу, польша
Калининград, Калининградская область, Эстония, Антон Алиханов, Урмас Рейнсалу, Польша
14:32 08.09.2022 (обновлено: 14:51 08.09.2022)
 
В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом

В Калининграде назвали призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну геноцидом

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 8 сен – РИА Новости. Призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну - это "появление геноцида", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.
Прибалтика и Польша с 19 сентября закроют въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, в том числе теми, которые выдали другие государства, сообщил ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По словам чиновника, призыв к россиянам таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют".
"Прибалтика и Польша все еще не выпустили разъяснений механики действий (закрытия въезда для россиян – ред.). Никаких новых подробностей нет, кроме срока начала действия запрета. А заявление Рейнсалу — проявление геноцида, никак по-другому это назвать нельзя", - заявил Лысков.
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КалининградКалининградская областьЭстонияАнтон АлихановУрмас РейнсалуПольша
 
 
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