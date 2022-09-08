https://ria.ru/20220908/estoniya-1815415138.html

В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом

В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом - РИА Новости, 08.09.2022

В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом

Призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну - это "появление геноцида", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:32

2022-09-08T14:32

2022-09-08T14:51

калининград

калининградская область

эстония

антон алиханов

урмас рейнсалу

польша

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КАЛИНИНГРАД, 8 сен – РИА Новости. Призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну - это "появление геноцида", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.Прибалтика и Польша с 19 сентября закроют въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, в том числе теми, которые выдали другие государства, сообщил ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По словам чиновника, призыв к россиянам таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют"."Прибалтика и Польша все еще не выпустили разъяснений механики действий (закрытия въезда для россиян – ред.). Никаких новых подробностей нет, кроме срока начала действия запрета. А заявление Рейнсалу — проявление геноцида, никак по-другому это назвать нельзя", - заявил Лысков.

https://ria.ru/20220907/estoniya-1815023441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

калининград, калининградская область, эстония, антон алиханов, урмас рейнсалу, польша