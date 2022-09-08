https://ria.ru/20220908/estoniya-1815415138.html
В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом
В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом - РИА Новости, 08.09.2022
В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом
Призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну - это "появление геноцида", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:32
2022-09-08T14:32
2022-09-08T14:51
калининград
калининградская область
эстония
антон алиханов
урмас рейнсалу
польша
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КАЛИНИНГРАД, 8 сен – РИА Новости. Призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну - это "появление геноцида", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.Прибалтика и Польша с 19 сентября закроют въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, в том числе теми, которые выдали другие государства, сообщил ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По словам чиновника, призыв к россиянам таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют"."Прибалтика и Польша все еще не выпустили разъяснений механики действий (закрытия въезда для россиян – ред.). Никаких новых подробностей нет, кроме срока начала действия запрета. А заявление Рейнсалу — проявление геноцида, никак по-другому это назвать нельзя", - заявил Лысков.
https://ria.ru/20220907/estoniya-1815023441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, калининградская область, эстония, антон алиханов, урмас рейнсалу, польша
Калининград, Калининградская область, Эстония, Антон Алиханов, Урмас Рейнсалу, Польша
14:32 08.09.2022 (обновлено: 14:51 08.09.2022)
В Калининграде назвали призыв Эстонии не приезжать в страну геноцидом
В Калининграде назвали призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну геноцидом