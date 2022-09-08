https://ria.ru/20220908/energodar-1815324081.html
Обстрелы ВСУ мешают завершить ремонт высоковольтных ЛЭП в Энергодаре
Обстрелы ВСУ мешают завершить ремонт высоковольтных ЛЭП в Энергодаре - РИА Новости, 08.09.2022
Обстрелы ВСУ мешают завершить ремонт высоковольтных ЛЭП в Энергодаре
Обстрелы украинскими войсками Энергодара не дают возможности завершить ремонтные работы поврежденных высоковольтных линий электропередачи, которые подают... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:57
2022-09-08T09:57
2022-09-08T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Энергодара не дают возможности завершить ремонтные работы поврежденных высоковольтных линий электропередачи, которые подают электроэнергию на Новую Каховку и другие населенные пункты, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Как только происходит обстрел, аварийные бригады отходят. До конца, к сожалению, не можем довести ремонтные работы по линиям электропередач… которые у нас уходят на Каховку и ряд населенных пунктов", - сказал Волга в эфире "Россия24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Обстрелы ВСУ мешают завершить ремонт высоковольтных ЛЭП в Энергодаре
Глава Энергодара Волга: обстрелы ВСУ мешают завершить ремонт высоковольтных ЛЭП в городе