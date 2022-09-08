https://ria.ru/20220908/energodar-1815324081.html

Обстрелы ВСУ мешают завершить ремонт высоковольтных ЛЭП в Энергодаре

Обстрелы ВСУ мешают завершить ремонт высоковольтных ЛЭП в Энергодаре - РИА Новости, 08.09.2022

Обстрелы ВСУ мешают завершить ремонт высоковольтных ЛЭП в Энергодаре

Обстрелы украинскими войсками Энергодара не дают возможности завершить ремонтные работы поврежденных высоковольтных линий электропередачи, которые подают... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:57

2022-09-08T09:57

2022-09-08T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

новая каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Энергодара не дают возможности завершить ремонтные работы поврежденных высоковольтных линий электропередачи, которые подают электроэнергию на Новую Каховку и другие населенные пункты, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Как только происходит обстрел, аварийные бригады отходят. До конца, к сожалению, не можем довести ремонтные работы по линиям электропередач… которые у нас уходят на Каховку и ряд населенных пунктов", - сказал Волга в эфире "Россия24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

новая каховка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, новая каховка, вооруженные силы украины