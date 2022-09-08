https://ria.ru/20220908/energetika-1815399301.html
ЕК ко вторнику сформулирует предложения по экстренным мерам в энергетике
ЕК ко вторнику сформулирует предложения по экстренным мерам в энергетике - РИА Новости, 08.09.2022
ЕК ко вторнику сформулирует предложения по экстренным мерам в энергетике
Еврокомиссия (ЕК) может ко вторнику сформулировать официальные предложения по новым экстренным мерам в сфере энергетики, заявил представитель пресс-службы ЕК. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:42
2022-09-08T13:42
2022-09-08T13:42
экономика
еврокомиссия
евросоюз
природный газ
нефть
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может ко вторнику сформулировать официальные предложения по новым экстренным мерам в сфере энергетики, заявил представитель пресс-службы ЕК."Еврокомиссия еще не сделала предложения. Мы, возможно, представим предложения в следующий вторник на коллегии (еврокомиссаров - ред.) Это зависит от прогресса, который у нас будет. Министры завтра также не будут решать (этот вопрос - ред.)", - сказал он.Накануне Еврокомиссия представила пять возможных экстренным мер на фоне роста цен на электроэнергию, которые она хочет обсудить с представителями стран ЕС на внеочередном совете министров энергетики 9 сентября. Среди этих мер упоминалось введение лимита цен на российский трубопроводный газ.
https://ria.ru/20220908/putin-1815292649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, нефть
Экономика, Еврокомиссия, Евросоюз, Природный газ, Нефть
ЕК ко вторнику сформулирует предложения по экстренным мерам в энергетике
ЕК может ко вторнику сформулировать предложения по экстренным мерам в сфере энергетики