https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815541152.html

Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:44

2022-09-08T22:44

2022-09-08T23:15

елизавета ii

умерла королева елизавета ii

владимир путин

в мире

великобритания

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, умерла в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.В сообщении главы государства отмечается. что с именем Елизаветы связаны важнейшие события новейшей истории Британиию"На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и народу Великобритании.В Великобритании объявили период национального траура, который, как ожидается, продлится десять дней. Согласно порядку наследования британского престола, следующим королем Великобритании станет Чарльз, принц Уэльский, о чем официально объявила премьер-министр страны Лиз Трасс. Он выбрал себе имя Карл III.

https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html

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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды. 2022-09-08T22:44 true PT0M52S

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