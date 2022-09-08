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Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:44
2022-09-08T22:44
2022-09-08T23:15
елизавета ii
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великобритания
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, умерла в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.В сообщении главы государства отмечается. что с именем Елизаветы связаны важнейшие события новейшей истории Британиию"На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и народу Великобритании.В Великобритании объявили период национального траура, который, как ожидается, продлится десять дней. Согласно порядку наследования британского престола, следующим королем Великобритании станет Чарльз, принц Уэльский, о чем официально объявила премьер-министр страны Лиз Трасс. Он выбрал себе имя Карл III.
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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров.
За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды.
2022-09-08T22:44
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елизавета ii, умерла королева елизавета ii, владимир путин, в мире, великобритания, россия
Елизавета II, Умерла Королева Елизавета II, Владимир Путин, В мире, Великобритания, Россия
22:44 08.09.2022 (обновлено: 23:15 08.09.2022)
Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил
соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, умерла в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.
В сообщении главы государства отмечается. что с именем Елизаветы связаны важнейшие события новейшей истории Британиию
"На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и народу Великобритании.
В Великобритании объявили период национального траура, который, как ожидается, продлится десять дней. Согласно порядку наследования британского престола, следующим королем Великобритании станет Чарльз, принц Уэльский, о чем официально объявила премьер-министр страны Лиз Трасс. Он выбрал себе имя Карл III.