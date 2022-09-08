https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815532837.html
Макрон назвал Елизавету II другом Франции
Макрон назвал Елизавету II другом Франции - РИА Новости, 08.09.2022
Макрон назвал Елизавету II другом Франции
Королева Елизавета II была символом единства Великобритании и другом для Французской Республики, написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:38
2022-09-08T21:38
2022-09-08T21:43
в мире
елизавета ii
эммануэль макрон
франция
великобритания
умерла королева елизавета ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg
ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Королева Елизавета II была символом единства Великобритании и другом для Французской Республики, написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон."Ее Величество Королева Елизавета II являлась воплощением преемственности и единства британской нации в течение более 70 лет. Я запомню ее как друга Франции, королеву с большим сердцем, которая навсегда запомнится своей стране и своему веку", - написал французский президент.
https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, эммануэль макрон, франция, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Эммануэль Макрон, Франция, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
21:38 08.09.2022 (обновлено: 21:43 08.09.2022)
Макрон назвал Елизавету II другом Франции
Макрон: Елизавета II была другом Франции и символом единства Великобритании