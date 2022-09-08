https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815532837.html

Макрон назвал Елизавету II другом Франции

Макрон назвал Елизавету II другом Франции - РИА Новости, 08.09.2022

Макрон назвал Елизавету II другом Франции

Королева Елизавета II была символом единства Великобритании и другом для Французской Республики, написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:38

2022-09-08T21:38

2022-09-08T21:43

в мире

елизавета ii

эммануэль макрон

франция

великобритания

умерла королева елизавета ii

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ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Королева Елизавета II была символом единства Великобритании и другом для Французской Республики, написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон."Ее Величество Королева Елизавета II являлась воплощением преемственности и единства британской нации в течение более 70 лет. Я запомню ее как друга Франции, королеву с большим сердцем, которая навсегда запомнится своей стране и своему веку", - написал французский президент.

https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html

франция

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в мире, елизавета ii, эммануэль макрон, франция, великобритания, умерла королева елизавета ii