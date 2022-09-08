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Макрон назвал Елизавету II другом Франции - РИА Новости, 08.09.2022
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Макрон назвал Елизавету II другом Франции
Макрон назвал Елизавету II другом Франции - РИА Новости, 08.09.2022
Макрон назвал Елизавету II другом Франции
Королева Елизавета II была символом единства Великобритании и другом для Французской Республики, написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:38
2022-09-08T21:43
в мире
елизавета ii
эммануэль макрон
франция
великобритания
умерла королева елизавета ii
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ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Королева Елизавета II была символом единства Великобритании и другом для Французской Республики, написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон."Ее Величество Королева Елизавета II являлась воплощением преемственности и единства британской нации в течение более 70 лет. Я запомню ее как друга Франции, королеву с большим сердцем, которая навсегда запомнится своей стране и своему веку", - написал французский президент.
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в мире, елизавета ii, эммануэль макрон, франция, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Эммануэль Макрон, Франция, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
21:38 08.09.2022 (обновлено: 21:43 08.09.2022)
 
Макрон назвал Елизавету II другом Франции

Макрон: Елизавета II была другом Франции и символом единства Великобритании

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 сен – РИА Новости. Королева Елизавета II была символом единства Великобритании и другом для Французской Республики, написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.
"Ее Величество Королева Елизавета II являлась воплощением преемственности и единства британской нации в течение более 70 лет. Я запомню ее как друга Франции, королеву с большим сердцем, которая навсегда запомнится своей стране и своему веку", - написал французский президент.
Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:46
"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II
 
В миреЕлизавета IIЭммануэль МакронФранцияВеликобританияУмерла Королева Елизавета II
 
 
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