https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815532661.html

Шевченко поделился воспоминаниями о визите Елизаветы II в Россию

Шевченко поделился воспоминаниями о визите Елизаветы II в Россию - РИА Новости, 08.09.2022

Шевченко поделился воспоминаниями о визите Елизаветы II в Россию

Елизавета II во время визита в РФ вела себя по-королевски и интересовалась историей России, рассказал РИА Новости экс-глава протокола первого президента России... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:38

2022-09-08T21:38

2022-09-08T21:38

елизавета ii

россия

великобритания

борис ельцин

владимир шевченко

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Елизавета II во время визита в РФ вела себя по-королевски и интересовалась историей России, рассказал РИА Новости экс-глава протокола первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет, ранее сообщил Букингемский дворец.Она впервые приехала с официальным визитом в Россию в 1994 году. Ее принимал первый президент РФ Борис Ельцин."Вела она себя по-королевски. Ну славный человек! У нее королевская выправка. Она уже к этому времени была почти чуть ли не 30 лет - даже больше - на троне... Она внимательно относилась, слушала, пожимала руки, кому нужно. Кому не нужно, не пожимала", - рассказал Шевченко.Также он отметил что королеве было интересно в Москве."Ей, конечно, было просто интересно. Это все-таки история России, история просто тех ее дальних и близких родственников. Конечно все ее (в Кремле) удивляло", - добавил Шевченко.Королева Елизавета II приходилась внучкой Георга V - двоюродного брата Николая II.

https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

елизавета ii, россия, великобритания, борис ельцин, владимир шевченко