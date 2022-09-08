Рейтинг@Mail.ru
Шевченко поделился воспоминаниями о визите Елизаветы II в Россию - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815532661.html
Шевченко поделился воспоминаниями о визите Елизаветы II в Россию
Шевченко поделился воспоминаниями о визите Елизаветы II в Россию - РИА Новости, 08.09.2022
Шевченко поделился воспоминаниями о визите Елизаветы II в Россию
Елизавета II во время визита в РФ вела себя по-королевски и интересовалась историей России, рассказал РИА Новости экс-глава протокола первого президента России... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:38
2022-09-08T21:38
елизавета ii
россия
великобритания
борис ельцин
владимир шевченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815524192_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_d408fcc9b3beb3d14c0d317ee466b560.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Елизавета II во время визита в РФ вела себя по-королевски и интересовалась историей России, рассказал РИА Новости экс-глава протокола первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет, ранее сообщил Букингемский дворец.Она впервые приехала с официальным визитом в Россию в 1994 году. Ее принимал первый президент РФ Борис Ельцин."Вела она себя по-королевски. Ну славный человек! У нее королевская выправка. Она уже к этому времени была почти чуть ли не 30 лет - даже больше - на троне... Она внимательно относилась, слушала, пожимала руки, кому нужно. Кому не нужно, не пожимала", - рассказал Шевченко.Также он отметил что королеве было интересно в Москве."Ей, конечно, было просто интересно. Это все-таки история России, история просто тех ее дальних и близких родственников. Конечно все ее (в Кремле) удивляло", - добавил Шевченко.Королева Елизавета II приходилась внучкой Георга V - двоюродного брата Николая II.
https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html
https://ria.ru/20220908/nasledovanie-1815455463.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815524192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b495ac5b36708611d22c993c616fffa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елизавета ii, россия, великобритания, борис ельцин, владимир шевченко
Елизавета II, Россия, Великобритания, Борис Ельцин, Владимир Шевченко
21:38 08.09.2022
 
Шевченко поделился воспоминаниями о визите Елизаветы II в Россию

Экс-глава протокола Ельцина Шевченко: Елизавета II в России вела себя по-королевски

© AP Photo / Scott HeppellКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Scott Heppell
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Елизавета II во время визита в РФ вела себя по-королевски и интересовалась историей России, рассказал РИА Новости экс-глава протокола первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет, ранее сообщил Букингемский дворец.
Ее Величество. Какой запомнилась Елизавета II
© AP Photo / Pool/Victoria Jones

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

Королева Великобритании Елизавета II записывает свою ежегодную рождественскую трансляцию в Виндзорском замке, Англия
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
© AP Photo / Eddie Worth

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

Британская королева Елизавета II, в то время принцесса Елизавета, стоит со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, и их детьми
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

Принцесса Елизавета (в центре), во время ее речи перед британскими девочками и мальчиками, эвакуированными за границу, 22 октября 1940 года, Лондон, Англия
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
© AP Photo

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

Cвадебное фото принцессы Елизаветы и ее мужа герцога Эдинбургского
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне.
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
© AFP 2022

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

Королева Елизавета II на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне со своими четырьмя собаками корги
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

Королева Великобритании Елизавета II рассматривает открытки, присланные ей на ее 80-летие
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo / Pool/Ben Stansall

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

Королева Великобритании Елизавета II сидит на троне в Палате лордов
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
© AP Photo / Yui Mok

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский в Палате лордов в Лондоне
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

Королева Елизавета II инспектирует 1-й батальон и 7-ю роту гвардейцев в Виндзоре
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
© AFP 2022 / Odd Andersen

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

Королева Елизавета II в карете, Лондон
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons

Елизавета II охотно ездила верхом...

Королева Великобритании Елизавета II верхом на лошади, Виндзорский парк
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
© AFP 2022 / Daniel Leal

...и сама водила машину.

Королева Великобритании Елизавета II за рулем автомобиля.
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

Артист разыгрывает сценку перед британской королевой Елизаветой II в особняке Истбери
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
© AFP 2022 / Don Emmert

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

Королева Великобритании Елизавета II выступает перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
© AP Photo / Matt Dunham

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Pool/Joe Giddens

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

Королева Великобритании Елизавета II разрезает торт, чтобы отпраздновать начало семидесятой годовщины ее правления
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
Она впервые приехала с официальным визитом в Россию в 1994 году. Ее принимал первый президент РФ Борис Ельцин.
"Вела она себя по-королевски. Ну славный человек! У нее королевская выправка. Она уже к этому времени была почти чуть ли не 30 лет - даже больше - на троне... Она внимательно относилась, слушала, пожимала руки, кому нужно. Кому не нужно, не пожимала", - рассказал Шевченко.
Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 20:46
"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II
Также он отметил что королеве было интересно в Москве.
"Ей, конечно, было просто интересно. Это все-таки история России, история просто тех ее дальних и близких родственников. Конечно все ее (в Кремле) удивляло", - добавил Шевченко.
Королева Елизавета II приходилась внучкой Георга V - двоюродного брата Николая II.
Королева Елизавета II во время своей коронации - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 20:37
Принцип наследования в королевской семье Великобритании
 
Елизавета IIРоссияВеликобританияБорис ЕльцинВладимир Шевченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала