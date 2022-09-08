https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815528086.html
Трасс назвала смерть королевы шоком для нации и мира
Трасс назвала смерть королевы шоком для нации и мира - РИА Новости, 08.09.2022
Трасс назвала смерть королевы шоком для нации и мира
Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что смерть королевы Елизаветы II - это шок для нации и мира. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:11
2022-09-08T21:11
2022-09-08T21:28
в мире
великобритания
умерла королева елизавета ii
елизавета ii
лиз трасс
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что смерть королевы Елизаветы II - это шок для нации и мира.Трасс назвала смерть королевы "огромным шоком для нации и всего мира"."Мы полностью опустошены", - сказала она собравшимся на Даунинг-стрит.Премьер назвала королеву "скалой, на которой была построена современная Британия" и "духом Великобритании". Она отметила, что преданность королевы долгу - это "пример для нас всех".Трасс добавила, что Елизавету II любили в Великобритании и по всему миру. Премьер призналась, что королева вдохновляла ее и многих британцев.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815434379.html
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в мире, великобритания, умерла королева елизавета ii, елизавета ii, лиз трасс
В мире, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Елизавета II, Лиз Трасс
21:11 08.09.2022 (обновлено: 21:28 08.09.2022)
Трасс назвала смерть королевы шоком для нации и мира
Премьер Великобритании Трасс назвала смерть королевы Елизаветы II шоком для нации и мира