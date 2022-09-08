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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни - РИА Новости, 08.09.2022
Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Королева Великобритании Елизавета Александра Мария скончалась в шотландском замке Балморал на 97-м году жизни. Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти отца в 1952 году. Она находилась у власти дольше всех других британских монархов.
2022-09-08T20:39
2022-09-08T20:39
2022-09-08T20:53
видео
елизавета ii
великобритания
умерла королева елизавета ii
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За 70 лет правления, королева активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды. Продолжателями рода Виндзоров стали четверо детей, восемь внуков и десять правнуков Елизаветы.
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РИА Новости
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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров.
За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды.
2022-09-08T20:39
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PT0M52S
РИА Новости
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видео, елизавета ii, великобритания, видео, умерла королева елизавета ii
Видео, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
20:39 08.09.2022 (обновлено: 20:53 08.09.2022)
Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Королева Великобритании Елизавета Александра Мария скончалась в шотландском замке Балморал на 97-м году жизни. Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти отца в 1952 году. Она находилась у власти дольше всех других британских монархов.