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Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

США соболезнуют в связи с кончиной королевы Елизаветы II, как ожидается, с заявлением выступит президент страны Джо Байден, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:39

2022-09-08T20:39

2022-09-08T20:45

в мире

елизавета ii

джо байден

сша

умерла королева елизавета ii

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США соболезнуют в связи с кончиной королевы Елизаветы II, как ожидается, с заявлением выступит президент страны Джо Байден, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Наши сердца и мысли с семьей королевы, народом Великобритании", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Она добавила, что свое заявление выпустит президент США.

сша

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в мире, елизавета ii, джо байден, сша, умерла королева елизавета ii